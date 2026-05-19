Мария Колева: Доста нов и млад отбор сме

Българската волейболистка Мария Колева се присъедини към лагера на националния отбор в София. Колева се прибира у дома за първи път от близо година.

„Супер е да си вкъщи, не се бях прибирала от десет месеца вече. Там беше много хубаво, но все пак ми липсваше вкъщи. Приключихме много добре сезона, порадвахме се, аз нямах много време да празнувам и като цяло трябва да се адаптирам към новите изисквания", каза спечелилата титлата в Бразилия с Прая Клубе.

„Целите пред националния отбор са едни и същи всяка година - да останем във VNL, да вземем точка с някой по-силен отбор, с по-равностойните отбори да спечелим, разбира се. Реалистични са целите и трябва да се подобряваме като отбор. Доста нов и млад отбор, но в крайна сметка всички подмладяват отборите си. С времето ще става все по-добре. Чувствам се още млада, в крайна сметка съм сред по-опитните в националния отбор и се опитваме да дадем пример на по-младите как трябва да се случват нещата. Но те са достатъчно мотивирани и професионалисти, за да знаят какво да правят", каза още Мария Колева.

"Подготвяме се стабилно и очаквам с новия щаб, новата енергия да постигнем това, което си поставяме за цел всяко лято. Тя е да мръднем колкото се може по-напред в Лигата на нациите, оттам нататък стъпка по стъпка, като ни трябва много постоянство и позитивна енергия", добави една от най-опитните в състава Мирослава Паскова.