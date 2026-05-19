Микаела Стоянова ще продължи да играе в Италия

Волейболната националка Микаела Стоянова сподели, че ще продължи са играе в Италия и през новия сезон, въпреки че се раздели в досегашния си тим Мегабокс Волей Валефоля.

"Оставам в Италия, нямам намерение да се връщам в България за момента", каза тя, без да съобщи името на новия си отбор.

"Успях да се пренастроя към националния отбор по възможно най-бързия начин, тъй като няма много време за почивка. Всички успяхме да превключим това лято. Младото поколение, което идва отдолу, е изключително силно и талантливо и нямам търпение за видим какво ще направим заедно като отбор. От сравнително малко време се сработваме с новия треньор, но се готвим много интензивно и успяваме стъпка по стъпка все повече да се напасваме", каза бившият диагонал на Левски.

"Чувствам се много добре. Отборът е подмладен, смениха щаба, готвим се, чувстваме се добре и обстановката е много приятна", каза Борислава Съйкова.

"Ще направим всичко възможно да излизаме от максимално много мачове с позитивен резултат за нас. Всяко състезателка, която е работила с Лоренцо Мичели, ще има допълнителна мотивация да се докаже в мачовете с неговия отбор сега, но и да се докаже най-вече пред нашия треньор. Всеки треньор има различна тактика и все още се адаптираме към неговия стил на игра, има доста сменени неща. Напълно нормални неща иска от нас, трябва да сме дисциплинирани и фокусирани, за да се получат", каза състезателката на шампиона Марица Пловдив.