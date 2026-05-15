Националният отбор по волейбол на България започва срещу Украйна на Silesia Cup 2026

Мъжкият национален отбор по волейбол на България ще участва за втора поредна година в престижния приятелски турнир Silesia Cup 2026, който ще се проведе между 20 и 23 май в Полша.

Надпреварата ще се състои в градовете Сосновец и Катовице, а българският тим ще премери сили с едни от силните европейски съперници - Украйна, Сърбия и домакина Полша.

Програмата на националите започва на 20 май с двубой срещу Украйна в „Арена Сосновец“. Два дни по-късно „лъвовете“ ще се изправят срещу Сърбия в „Сподек Арена“, а на 23 май ще завършат участието си с мач срещу Полша.

Всички срещи на българския тим ще бъдат излъчвани на живо, като турнирът ще даде ценна възможност за подготовка и проверка на състава срещу елитни съперници преди предстоящите официални ангажименти, чийто основен акцент ще е домакинството на европейското първенство.