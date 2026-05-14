Марчело Абонданца определи разширения състав на България за волейболната Лига на нациите

Селекционерът на женския национален отбор на България по волейбол Марчело Абонданца определи групата от 30 състезателки, които ще бъдат част от представителния тим за тазгодишното издание на Лига на нациите (VNL).

Останалите волейболистки, повикани в разширения състав, продължават своята подготовка по същата тренировъчна програма, по която работи и представителният тим. В рамките на подготовката националките ще изиграят три контролни срещи срещу Швеция. Двубоите ще се проведат в зала "Христо Ботев", като срещите на 22 и 23 май ще бъдат с тренировъчен характер.

Последният мач между двата отбора е на 24 май, като той ще бъде отворен за публика.

След контролите срещу Швеция за представителния тим предстои последната част от подготовката, която ще се проведе в Росарио. Там българките ще изиграят две приятелски срещи срещу Аржентина - на 29 май от 02:30 часа и ден по-късно, 30 май, от 03:00 часа българско време.

Състав за VNL 2026:

Разпределители: Лора Славчева, Димана Иванова, Стефани Дянкова, Маргарита Гунчева

Посрещачи: Габриела Жекова, Мария Колева, Мирослава Паскова, Александра Китипова, Елена Бечева, Мария Златанова, Александра Миланова, Моника Кръстева, Калина Венева, Виктория Коева, Цветелина Илиева

Централни блокировачи: Деница Ангелова, Венеса Радева, Елена Коларова, Борислава Съйкова, Дарина Нанева, Боряна Ангелова, Кая Николова, Иванина Малинова

Диагонали: Ива Дудова, Микаела Стоянова, Мерелин Николова

Либеро: Мария-Магдалена Недялкова, Мила Пашкулева, Жана Тодорова, Виктория Нинова.