Назначени са 6 нови заместник-министри

Със заповед на премиера Румен Радев са назначени шестима нови зам.-министри в три министерства, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева.

В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри – Красимир Младенов Чакъров, Крум Владимиров Неделков и Янислав Дамянов Янчев.

Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията.