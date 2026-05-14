DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена

DARA открива втория полуфинал на песенния конкурс "Евровизия" във Виена тази вечер. БНТ 1 ще го излъчи на живо, а прякото предаване започва в 22:00 часа.

Петима от участниците тази вечер ще отпаднат, с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал като част от тазгодишната "Голяма петорка", заедно с домакина Австрия. Големият финал е в събота, отново в 22:00 часа.

70-тото юбилейно издание на конкурса е белязано от напрежение и най-големия бойкот в историята му. Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия обявиха, че няма да участват заради участието на Израел и несъгласието си с израелската офанзива в Газа. Полицията в австрийската столица е в повишена готовност за очаквани пропалестински протести и опити за блокиране на събитието.