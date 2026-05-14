БНТ има най-голямо обществено доверие по време на изборите
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа...
Чете се за: 00:10 мин.

Кристиан Титрийски се завърна в Левски

Спорт
Диагоналът отново ще играе за българския волейболен шампион.

волейболистът левски софия кристиан титрийски травма отсъства залата един месец
Снимка: Официален сайт на ВК Левски
Диагоналът Кристиан Титрийски се завръща в състава на българския волейболен шампион Левски, съобщиха от клуба.

Титрийски, който стана шампион с тима на Хавай в американското колежанско първенство (NCAA) отново ще облече синята фланелка, след като през 2024 година помогна на "сините" да стигнат до титлата.

"Завръщането у дома винаги е специално чувство. Левски е клубът, който ме изгради като волейболист и като човек. Радвам се, че се връщам точно тук. Идвам си с титла от NCAA и с желание да дам всичко за да станем шампиони отново", заяви 21-годишният диагонал.

Старши треньорът Николай Желязков също изрази задоволството си от завръщането на състезателя в отбора на столичани.

"Радвам се изключително много, че Кристиан ще бъде с нас през новия сезон. Той е много качествен състезател. Радвам се, че сега е здрав и играе много силно. Със завръщането си той ще ни помогне много, а и ние на него, за да постигнем заедно целите си.", заяви Желязков.

