Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата в колежанското първенство на САЩ

Младежкият национал на България Кристиан Титрийски стана шампион на колежанското първенство на САЩ NCAA с отбора на университета на Хавай.

Той и неговият Хавай спечелиха решителния сблъсък срещу Ървайн с 3:1 (15:25, 25:18, 25:18, 25:20) гейма в Лос Анджелис.

21-годишният диагонал имаше ключова роля за успеха.

Юношата на Левски беше най-резултатен за победителите със своите 19 точки. Именно след негова точка беше затворен и мачът в полза на Хавай.