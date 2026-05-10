Цветан Соколов продължава кариерата си в Дея спорт

Цветан Соколов ще продължи кариерата си в родния шампионат Супер Волей. Един от най-успешните диагонали в света ще подсили Дея спорт (Бургас) за новия сезон. 36-годишният волейболист е предпочел завръщане у нас и бургаския тим пред отбори от Китай, Русия и Турция, от които е имал предложения да продължи за следващия сезон.

Състезателната кариера на доскорошния национал включва сезони за италианския Тренто, турския Халбанк, руските Зенит (Казан) и Динамо (Москва). С националния тим на България завоюва бронзов медал от европейското първенство през 2009 година.

През настоящия сезон Цветан Соколов и Матей Казийски, с треньор Радостин Стойчев взеха бронзовите медали в шампионата на Турция с екипа на Халбанк.