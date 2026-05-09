Александър Николов ще играе в азиатската Шампионска лига с Фулад Сирджан

Българският волейболен национал Александър Николов ще довърши клубния си сезон в Иран, след като прие оферта от Фулад Сирджан за участие във финалната фаза на азиатската Шампионска лига.

23-годишният посрещач остава свободен след края на ангажиментите си с италианския Лубе Чивитанова, който загуби финалната серия в шампионата срещу Перуджа и завърши на второ място. Това даде възможност на Николов да се включи в краткосрочен проект преди началото на лагер-сбора на националния тим.

Очаква се българинът да бъде сред водещите фигури на иранския състав по време на турнира, който ще се проведе в индонезийския град Понтианак в периода 13–17 май. Според местни източници Николов може да бъде и единственото ново попълнение на Фулад Сирджан за надпреварата.

Участието му в турнира обаче ще доведе до леко забавяне в присъединяването му към подготовката на националния отбор на България за предстоящото международно лято, кулминацията на което ще е участието на световното първенство по волейбол у нас.