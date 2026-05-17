Фулад и Александър Николов загубиха финала на азиатската Шампионска лига

Волейболист №2 в света за 2025 година и световен вицешампион с България от 2025 година Александър Николов и иранският Фулад (Сирджан) загубиха финала на Шампионската лига на Азия в Понтианак (Индонезия).

Алекс Николов и съотборниците му отстъпиха на Джакарта Бхаянгкара Пресиси (Индонезия) с 1:3 (20:25, 26:24, 23:25, 23:25) гейма и така останаха със сребърните медали.

Алекс Николов не изигра най-силния си двубой за година и в първата част реализира едва 1 точка, а до края на двубоя добави още 11.

Алекс Николов записа 12 точки (3 аса, 28% ефективност в атака)