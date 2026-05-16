Локомотив Новосибирск отстъпи на Динамо Москва на полуфиналите за Купата на Русия

Локомотив Новосибирск и Симеон Николов загубиха драматично с 2:3 (25:22, 18:25, 25:22, 23:25, 11:15) гейма срещу Динамо Москва на полуфиналите в турнира за купата на Русия по волейбол.

Воденият от българския треньор Пламен Константинов отбор водеше с 1:0 и 2:1 в двубоя, но отстъпи след тайбрек в повторение на миналогодишния финал в състезанието. В петия гейм столичани поведоха решително с 12:9, след което приключиха двубоя при 15:11.

В мача за трофея в неделя Динамо ще играе срещу Зенит Санкт Петербург, който се наложи с 3:0 (25:23, 25:22, 30:28) над Зенит Казан. Отборът от Новосибирск ще се изправи срещу Зенит Казан в срещата за третото място в турнира.

Локомотив е трикратен носител на Националната купа, печелейки трофея през 2010, 2011 и 2025 година.