Локомотив Новосибирск отстъпи на Зенит Казан за Купата на Русия

Локомотив Новосибирск на българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков и със Симеон Николов в състава отстъпи на Зенит Казан за Купата на Русия с категоричния резултат 0:3 гейма (12:25, 17:25, 19:25).

Това беше първа среща за Зенит и втора за Локомотив в група „Б“ на турнира за Купата на Русия. Тази година финалният турнир е с шест отбора, разпределени в две групи по три. Първите два отбора отиват на полуфиналите.

За Локомотив сега е важно как ще завърши утрешната среща между Зенит и Динамо (Ленинградска област), за да се доберат до 2-ото място.

Кой е фаворит в мача стана ясно още в първия сет, когато атаката на Зенит Казан донесе огромна разлика и без да загуби нито една точка. По същия начин беше положението и при блокадите (4-0), което донесе разгром на опонентите им. Локомотив остави на пейката външния нападател Иля Казаченков при резултат 5:8 и разпределителя Симеон Николов при резултат 7:13. Смените не успяха да обърнат хода на мача.

Вторият гейм не беше по-различен, като Зенит направи серия от 7:0 при блокадите, докато в третия Зенит малко свали темпото но нямаше кой знае какво значение. Така утрешната среща с Динамо (ЛО) за тях е безпредметна, защото остават на първо място и при поражение с 0:3.

Най-добър реализатор в мача стана Михаил Лабински от Зенит с 16 точки, а Дмитрий Волков остана с 10. Ража Шахбанмирзаев отговори с 10 за Локомотив, като той беше единствен с двуцифрен актив.