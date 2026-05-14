БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Новосибирск отстъпи на Зенит Казан за Купата на Русия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Пламен Константинов, Андрей Жеков и Симеон Николов записаха тежка загуба с 0:3 гейма.

Симеон Николов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив Новосибирск на българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков и със Симеон Николов в състава отстъпи на Зенит Казан за Купата на Русия с категоричния резултат 0:3 гейма (12:25, 17:25, 19:25).

Това беше първа среща за Зенит и втора за Локомотив в група „Б“ на турнира за Купата на Русия. Тази година финалният турнир е с шест отбора, разпределени в две групи по три. Първите два отбора отиват на полуфиналите.

За Локомотив сега е важно как ще завърши утрешната среща между Зенит и Динамо (Ленинградска област), за да се доберат до 2-ото място.

Кой е фаворит в мача стана ясно още в първия сет, когато атаката на Зенит Казан донесе огромна разлика и без да загуби нито една точка. По същия начин беше положението и при блокадите (4-0), което донесе разгром на опонентите им. Локомотив остави на пейката външния нападател Иля Казаченков при резултат 5:8 и разпределителя Симеон Николов при резултат 7:13. Смените не успяха да обърнат хода на мача.

Вторият гейм не беше по-различен, като Зенит направи серия от 7:0 при блокадите, докато в третия Зенит малко свали темпото но нямаше кой знае какво значение. Така утрешната среща с Динамо (ЛО) за тях е безпредметна, защото остават на първо място и при поражение с 0:3.

Най-добър реализатор в мача стана Михаил Лабински от Зенит с 16 точки, а Дмитрий Волков остана с 10. Ража Шахбанмирзаев отговори с 10 за Локомотив, като той беше единствен с двуцифрен актив.

#ВК Локомотив Новосибирск #ВК Зенит Казан #Купа на Русия по волейбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Делян Пеевски остана без охрана от НСО
1
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
3
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
4
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
5
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски...
"Мирише на сяра и не отваряме прозорците": Недоволство в Големо село заради ТЕЦ "Бобов дол"
6
"Мирише на сяра и не отваряме прозорците": Недоволство в...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Волейбол

Дамян Колев напусна Левски в посока Германия
Дамян Колев напусна Левски в посока Германия
Димитър Каров влиза в Залата на славата на БНТ Димитър Каров влиза в Залата на славата на БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
Левски обяви първото си ново попълнение Левски обяви първото си ново попълнение
Чете се за: 00:55 мин.
Симеон Николов и Локомотив Новосибирск с успешен старт във финалната група за Купата на Русия Симеон Николов и Локомотив Новосибирск с успешен старт във финалната група за Купата на Русия
Чете се за: 02:00 мин.
Тодор Скримов, Гордан Люцканов и Лазар Бучков остават в Левски Тодор Скримов, Гордан Люцканов и Лазар Бучков остават в Левски
Чете се за: 01:00 мин.
Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата в колежанското първенство на САЩ Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата в колежанското първенство на САЩ
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата и високите цени
Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата и високите цени
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Депутатите ще гласуват на първо четене промените в Закона за защита на потребителите Депутатите ще гласуват на първо четене промените в Закона за защита на потребителите
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Визита в Китай: Официална церемония по посрещането на Доналд Тръмп в Пекин Визита в Китай: Официална церемония по посрещането на Доналд Тръмп в Пекин
Чете се за: 02:22 мин.
По света
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Съдът гледа мярката на шофьора на автобуса от тежката катастрофа на...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Борисов и Пеевски вече са без охрана и от НСО, и от МВР
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Заради гастроентерит: Повече от 1000 души са блокирани на круизен...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Повече слънце и по-малко валежи в четвъртък
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ