Повече слънце и по-малко валежи в четвъртък

Преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, а в източните и планинските райони – купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са между 5° и 11°, в София – около 5°, а максималните – между 17° и 22°, в София – около 18°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – често значителна, и на много места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 13° - 17°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините облачността ще е разкъсана, след обяд – предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места в Беласица, Огражден, Родопите, Сакар и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, но през деня за кратко ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, а на 2000 метра – около 4°.

През следващите дни въздушната маса ще остане неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

През почивните дни, с преминаването на средиземноморски циклон, се повишава вероятността за по-масови и по-силни гръмотевични бури, както и за временно интензивни валежи. Възможни са и градушки.

В петък и събота предстои временно затопляне, но в неделя от северозапад ще нахлуе нова порция студен въздух и температурите отново ще тръгнат надолу.