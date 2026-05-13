Николай Младенов, върховен представител на Съвета за мир за Газа: Възстановяването е работа за едно поколение

Бенямин Нетаняху е посетил ОАЕ и е постигнал "исторически пробив" в двустранните отношения
Израелският премиер Бенямин Нетаняху е посетил Обединените арабски емирства по време на войната в Иран. На среща с президента на Емирствата е бил постигнат "исторически пробив" в двустранните отношения, съобщи канцеларията на Нетаняху.
Днес той се е приел върховния представител на Съвета за мир за Ивицата Газа Николай Младенов, който отбеляза, че възстановяването на територията е работа за едно поколение.
СНИМКИ: БТА
В Йерусалим Младенов заяви, че примирието, влязло в сила през октомври под натиск на Доналд Тръмп, се спазва въпреки многобройните нарушения.
Николай Младенов, върховен представител на Съвета за мир за Газа: "Имаме примирие в Газа. То се спазва, но далече не е съвършено. Всеки ден има нарушения, някои много сериозни. Нека бъдем честни - на практика това означава, че все още загиват цивилни, семейства живеят в страх, че забавяния и ограничения продължават да засягат хуманитарния достъп и живота на много палестинци в Газа, фактически на всички палестинци в Газа. Не искаме Хамас да изчезне като политическо движение. Политическа партия, която се откаже от въоръжени действия, може да участва в националните палестински избори. Това, което обаче не подлежи на преговори, е въоръжени фракции или милиции със собствено командване, система за контрол, арсенали и мрежа от тунели да съществуват успоредно с преходна палестинска власт."