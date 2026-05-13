Променливо и с по-ниски от обичайните температури за средата на месец май

Променливо и с по-ниски от обичайните за средата на май температури ще бъде времето и през следващите дни. Очакват се и още валежи, по-значителни през почивните дни.

През нощта превалявания и гръмотевици ще има главно в Южна България, а вятърът ще продължи да отслабва. Минималните температури утре в по-голямата част от страната ще бъдат между 5° и 11°, а максималните – между 16° и 22°. В София се очакват около 18°, а по морския бряг – между 16° и 18°.

Денят ще започне със слънчево време, но в следобедните часове ще има изолирани превалявания, предимно слаби, с по-голяма вероятност в планинските и източните райони.

Слаб ще бъде и вятърът утре, вече с посока от изток-североизток. По Черноморието преди обяд ще има слънчеви часове, но следобед на много места ще превали дъжд.

След бурния вятър в планините днес, утре той ще бъде умерен, от северозапад. Облачността ще е разкъсана, по-значителна на места, където ще превали слаб дъжд.

Хладно за сезона и с валежи, на места интензивни, ще бъде времето в западните и централните части на Европа. Дъжд ще вали в северните райони на Пиренеите, както и на много места на Апенините.

На Балканите също ще има валежи, главно в източните и южните райони на полуострова.

У нас и през следващите дни ще има райони с гръмотевична дейност и валежи. По-значителни количества се очакват през почивните дни, когато се повишава и вероятността за мощни гръмотевични бури и градушки.

След временно затопляне в петък и събота, в неделя ще започне ново захлаждане. В понеделник понижението на температурите ще продължи и максималните в по-голямата част от страната ще бъдат под 20°.