Страните от формата B9: "Най-значителната и дългосрочна заплаха за сигурността в региона е и ще остане Русия”

Преодоляването на дисбаланса Север-Юг на Източния фланг на НАТО, увеличаването на разходите за отбрана, помощта за Украйна и справедливото разпределение на отговорностите в рамките Алианса бяха основните акценти в разговорите по време Срещата на върха на формата B9, която се проведе днес в Букурещ.

На днешната среща в Букурещ всички страни-членки на Букурещката деветка бяха представени от своите президенти, с изключение на Унгария и България. Представители на София бяха постоянният представител в НАТО Николай Милков и посланикът ни в Букурещ. Дори северните страни, които имат стратегическо партньорство с формата, бяха представени от външни министри и министри на отбраната.

Само Унгария не подписа общата декларация на срещата. Румънското президентство обясни, че това е станало, защото новото унгарско правителство е встъпило в длъжност едва вчера и декларацията е била подготвяна по време на предишното.

"Най-значителната и директна дългосрочна заплаха за сигурността” в региона “е и ще остане Русия”." Това гласи декларацията, приета след срещата на формата B9 в Румъния. Подписалите я страни се ангажират да инвестират допълнително, за да се защитят от руската агресия. Документът “твърдо осъжда руската военна агресия срещу Украйна и потвърждава подкрепата за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници”. На събитието присъства и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Володимир Зеленски,президент на Украйна: "Не се отказваме от дипломатическите усилия и се надяваме, че натискът над Русия, заедно с преговорите в различни формати, ще помогне за постигането на мир. Санкциите работят, нашите далекобойни способности работят, и всяка, всяка една форма на натиск работи."

Зеленски допълни, че ще бъдат мобилизирани допълнителни средства за разширение на формата “Drone deals” – съвместното производство на дронове между Украйна и други членки на НАТО. Президентът на Румъния Никушор Дан подчерта на няколко пъти важността на продължаването на трансатлантическото партньорство, което беше и мотото на днешната среща. Той също изрази надежда за разширяване на Букурещката деветка.

Никушор Дан, президент на Румъния: "Форматът B9 и Балтийските държави имат общи интереси и обща заплаха - Русия. Така че е логично нашите позиции да са съвместими. Бихме искали тази съвместимост в някакъв момент да стане по-официална, в по-широк смисъл."

Полският президент Карол Навроцки също се надява на следващата среща във Варшава членките на инициативата вече да бъдат 14, след присъединяване на северните страни. За да се подготви за срещата на върха на НАТО в Анкара през юли. На срещата присъства и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Ние имаме нужда от по-силна Европа и по-силно НАТО чрез увеличаване на разходите за защита и на производството на военно оборудване. Нашата продължаваща силна подкрепа за Украйна ще бъде приоритет на предстоящата среща на върха. Силна Украйна днес и силна Украйна в бъдеще е начинът, по който може да бъде спряна руската агресия."

Полският президент Карол Навроцки припомни, че форматът B9 и възникнал през 2015, за да отговори на нео-имперските амбиции на Русия след незаконно завладяване на Крим и допълни, че и днес солидарността е най-важна.

