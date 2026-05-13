Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Григор Димитров: Още не е време за край на кариерата ми

Най-успешният български тенисист Григор Димитров е убеден, че му е рано да се отказва от активния спорт. Това заяви самият той, преди да изиграе първия си мач на турнира от сериите Чалънджър в Бордо.

„Най-трудно ми е да се завърна към състезателния ритъм. Усещам обаче, че имам недовършена работа в тениса, дори и това да е последната глава от моята кариера“, заяви Димитров.

Димитров е категоричен, че все още има сили да се завърне сред най-добрите.

„Няма значение дали ще играя квалификации или не, защото за мен това е просто следващия турнир и трябва да се опитам да печеля мачове. Щастлив съм, че просто мога отново да се състезавам и вярвам, че отново мога да постигна едно солидно ниво. Кога обаче ще се случи, не мога да кажа“, допълни той.

След Чалънджъра в Бордо за Григор предстои да се отправи към Париж за участие в квалификациите за „Ролан Гарос“.

