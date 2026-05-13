Деца от Бургас станаха лекари за един ден

Деца от Бургас станаха лекари и медицински сестри за един ден. В детската болница „Света Анастасия“ 50 деца от детска градина „Звездица-Зорница“ лекуваха плюшени играчки по повод Световния ден на сестринството.

Облечени в специални униформи, децата преглеждаха плюшени играчки, правеха инхалации, използваха ехограф и рентген.

Идеята на инициативата е децата да научат повече за работата на медицинските сестри и да не се страхуват от болници и лекари. Накрая всички участници получиха дипломи за малък помощник на медицинските сестри.