Новините 13.05.2026 г.

Десет държави продължават към финала на „Евровизия“

Десет държави се класираха за големия финал на песенния конкурс „Евровизия“ след първия полуфинал. На сцената излязоха общо 17 изпълнители, а сред класиралите са едни от фаворитите на зрителите – Гърция и Финландия.

България на консултативно съвещание по Антарктическия договор в Япония

България участва в 48-ото консултативно съвещание по Антарктическия договор в Хирошима, Япония. Форумът беше официално открит на 12 май от министрите на външните работи и екологията на Япония и кмета на града. Държавите обсъждат важни теми, свързани с науката, екологията и опазването на Южния полюс.

Деца от Бургас станаха лекари за един ден

Деца от Бургас станаха лекари и медицински сестри за един ден. В детската болница „Света Анастасия“ 50 деца от детска градина „Звездица-Зорница“ лекуваха плюшени играчки по повод Световния ден на сестринството.

България постепенно става по-богата и по-развита държава

България постепенно става по-богата и развита държава. Според експерти обаче най-важни за бъдещето стават хората, тяхното образование и уменията, които развиват. Темата беше обсъдена на конференцията „Шумът на парите“, където специалисти говореха как страната ни може да продължи да се развива и да предлага по-добър живот на хората.

Нови правила за социалните мрежи за деца в Европа

Европа обмисля нови правила за възрастта, на която децата могат да започнат да използват социални мрежи. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че се подготвят специални закони, които да предпазват децата онлайн.

Подновиха разкопките на древния град Хераклея Синтика

Археолозите отново започнаха разкопки в древния град Хераклея Синтика край Петрич. Този сезон учените ще проучват храма на Херакъл, който е един от най-важните обекти в античния град.

СПОРТ

Серхио Рамос може да се включи в купуването на Севиля

Бившият испански национал Серхио Рамос е съвсем близо до това да направи изненадващ ход извън терена. Възможно да се включи в придобиването на родния си клуб Севиля.

Григор Димитров: Още не е време за край на кариерата ми

Най-успешният български тенисист Григор Димитров е убеден, че му е рано да се отказва от активния спорт. Това заяви самият той, преди да изиграе първия си мач на турнира от сериите Чалънджър в Бордо.

Божидар Саръбоюков се стреми към пробив в Диамантената лига

Целта на Божидар Саръбоюков е пробив в Диамантената лига. Бронзовият медалист от световното първенство по лека атлетика в скока на дължина планира да участва на турнира в Китай на 16 май.