Британският здравен министър може още утре да поиска поста на премиера Киър Стармър

Британският здравен министър Уес Стрийтинг може още утре да поиска поста на премиера Киър Стармър, твърдят съюзници на потенциалния претендент.

Премиерът има пълно доверие на здравния си министър, заяви говорител на Стармър. Той отказа да коментира казаното по време на 17-минутната среща между премиера и Стрийтинг. Тя беше проведена след съобщения, че здравният министър планира да хвърли оставка и да предизвика лидерска надпревара след загуба на местни избори.

Малко по-късно крал Чарлз III представи пред парламента законодателната програма на кабинета за следващата година. В речта, изготвена от правителството, се чуха предупреждения за "опасен и нестабилен свят".

Кабинетът планира развитие на инфраструктурата, законодателство за реформиране на полицията, здравната система, правосъдието и проектозакон за укрепване на връзките с Европейския съюз.