Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Срещата Тръмп-Си: Дипломатически жестове, но без очаквания за ключови решения

Под тежката сянка на войната в Иран и обтегнатите търговски взаимоотношения между Пекин и Вашингтон, започна визитата на американския президент Доналд Тръмп в Китай. Той е придружаван от технологични лидери, сред които Илън Мъск. Визитата трябваше да се проведе още през март, но беше отложена заради войната в Иран.

Под звуците на военен оркестър и с ентусиазирания поздрав на 300 младежи започна визитата на американския президент Доналд Тръмп в Китай. На летището той беше посрещнат от китайския вицепрезидент Хан Джън, което беше изтълкувано като проява на голямо уважение.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Имам отлични отношения с президента Си и мисля, че ще останат такива. Той е мой приятел - човек, с когото се разбираме. Ще видите, че ще се случат хубави неща."

Програмата на домакините е внушителна. Си Дзинпин ще посрещне Тръмп в Джуннанхай - някогашният дом на императорите, който сега е седалище на висшите партийни лидери. Американският президент ще посети и архитектурния шедьовър - Небесния храм. За утре е организиран грандиозен държавен банкет, а в петък - чаена церемония и работен обяд.

За разлика от 2017-та година, обаче, сега Тръмп пристига в един много по-силен Китай. Очаква се по време на посещението да бъде обявена продажба на 500 самолета Boeing, което е една от най-големите поръчки в историята на компанията.

Домакините искат да кажат на американския президент и: "Добре дошъл в бъдещето!". Страната инвестира милиарди в разработването на нови технологии и сега ще покаже постиженията си на американската делегация. Освен Илън Мъск, в Пекин пристигна и шефът на Apple Том Кук. Като очакванията са да бъдат сключени солидни сделки.

Споразумения по геополитическите въпроси, обаче, не се очакват. Китай е съюзник на Иран и най-големият купувач на ирански петрол.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не мисля, че имаме нужда от помощ за Иран. Ще спечелим по един или друг начин. Китай получава голяма част от петрола си от този район. Честно казано, според мен, Китай се държи сравнително добре."

На масата на разговорите ще бъдат сложени и тежките теми за Украйна и търговската война между Китай и Съединените щати. След месеци на ожесточени митнически двубои, от есента двете страни са в крехко примирие за налозите.

Лу Хуилиан, жител на Пекин: "Работата ми е свързана с внос и износ и мога да кажа, че митата ни удариха много силно."

Визитата на американския президент се следи с леко притеснение в Тайван. Очаква се Тръмп и Си да обсъдят продажбата на американско оръжие за Тайпе - което е отклонение от досегашната позиция на Вашингтон да не се консултира с Пекин относно подкрепата си за острова.

#Доналд Тръмп президент #Пекин #Китай #САЩ #Илън Мъск

