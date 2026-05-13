Много силен вятър днес, временно затопляне в петък и събота

И в следобедните часове, в по-голямата част от страната, ще остане – много ветровито. В областите с обявен жълт код, са възможни пориви – до около 90 км/ч.

Ще има, променлива облачност. Главно, в южните райони се очакват, временно интензивни валежи – придружени от гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат - между 16 и 23°, в София – около 16, по Черноморието – между 18 и 20°.

През нощта на места, в Южна България, все още ще вали, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са - между 5 и 11°, в София – около 5°, а максималните - между 17 и 22°, в София - около 18, на морския бряг от 16, до 18°. Утре, преди обяд, ще бъде предимно слънчево. Следобед на отделни места ще превали, но предимно слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб, от изток-североизток.

В планините облачността ще е разкъсана, следобед - предимно значителна и на места ще превали, слаб дъжд. Ще духа, до умерен - северозападен вятър.

До края на седмицата, времето ще остане променливо и хладно за сезона. Ще има и още много валежи, по-значителни по количество през почивните дни, когато се повишава вероятността, за мощни гръмотевични бури и градушки. След временно затопляне в петък и събота, в неделя – със силен вятър от северозапад ще нахлуе нова порция студен въздух. През първия ден на новата седмица, ще бъде ветровито, с максимални температури – много по-ниски от обичайните, за средата на май - в по-голямата част от страната - под 20°.