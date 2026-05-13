Среща на Б-9 в Румъния: Укрепването на източния фланг във фокуса на разговорите

В Букурещ се провежда Срещата на върха на формата Б9. Сред страните участнички само България и Унгария не са представени на президентско ниво.

От българска страна във форума участва постоянният представител на страната ни в НАТО Николай Милков. В румънската столица са още генералният секретар на Алианса Марк Рюте, украинският президент Володимир Зеленски и американският заместник-държавен секретар по въоръжението и сигурността Томас Динано.

Укрепването на Източния фланг, увеличаването на разходите за отбрана, помощта за Украйна и разпределението на отговорностите в НАТО са сред акцентите в днешните разговори.

Форумът е подготовка за срещата на върха на НАТО в Анкара през юли.