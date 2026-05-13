Близо 3500 души ще стартират в тазгодишното издание на Маратон Варна

Близо 3500 любители на бягането и елитни лекоатлети ще стартират в тазгодишното издание на Маратон Варна. Очаква се в състезанието да участват представители на най-известните бегови школи в света, които ще се борят за медали и подобряване на рекорди.

Стартът на маратона ще бъде даден в 9:30 часа в неделя на площад "Независимост". След това атлетите ще бягат през Морската градина и за кратко ще се включат по пътя Варна - Златни пясъци.

"Това е много сериозно събитие, международно, което с всяка година увеличава своя капацитет", сподели заместник-кметът на Община Варна Илия Коев.

До момента са регистрирани повече от 2200 бегачи от над 44 държави в трите дистанции на 42 километра и 195 метра, в полумаратона на 21 километра и на 10 километра и половина.

"Тази година изключително много участници имаме от чужбина, което показва че Маратон Варна вече има име в Европа и е търсена дестинация за бегачите", допълни Десислава Календжиева от Организационния комитет на маратона.

Около 160 служители на МВР са ангажирани за охраната на маратона. Сред тях са специализирани полицейски сили и мотопатрули.

"Ще бъде акцентирано както върху охраната на обществения ред, така и за мероприятия за противодействие на терористични актове", добави комисар Димитър Луков, началник на отдел “Охранителна полиция” към ОДМВР - Варна.

През тази година духовият оркестър на Военноморските сили ще бъде по трасето и ще свири за участниците в маратона.

Вижте подробности във видеото.