Градушката в Трявна унищожи десетки декари земеделска продукция

В Трявна започна оценяването на щетите след градушката, която се изсипа вчера следобед. Пострадали са десетки жилищни и обществени сгради, коли и земеделска продукция. Най-сериозно засегнато е училище „П.Р.Славейков“, където градушката е пробила част от покрива.

След бедствието са наводнени коридори и класни стаи на последния етаж в СУ П.Р.Славейков. Щети има и по фасадата на сградата. Тепърва ще се търсят средства за ремонт и все още не се знае кога децата ще се върнат в час.

Гергана Ганчева, директор на училище "П.Р.Славейков" гр.Трявна: „Малко е трудно към момента да направим оценка на щетите. Това, което в момента констатираме е погромът, който имаме основно на втория етаж, както се вижда с масово падане на тела от окачения таван, с наводнена предполагам елинсталация просто, защото всичко върви върху окачения таван. Аз лично не виждам по какъв начин бихме могли да реагираме толкова бързо, за да отстраним щетите в рамките на този ден.“

Десетки са и пострадалите автомобили.

Искрен Ковачев, жител на Трявна: „Пораженията са големи. Две стъкла. Покривът трябва да се прави, тавана на колата, предният капак е заминал. Доста големи. За съжаление лично моят автомобил няма "Каско". Ще си поема щетите сам."

В село Милевци градушката е унищожила десетки декари земеделска продукция.

Димитър Бонев, земеделец: „Големи са, 10-12 хиляди евро са ни загубите за 5 минути град. Пораженията за засятото е на 100%. Над 10 дкра е напълно унищожено всичко, което е засято.“

Сформиран е кризисен щаб, който ще търси ще търси начин да се справи с щетите от бедствието.

Денчо Минев, кмет на Община Трябва: „Тепърва ще видим какви са щетите по сградите съответно кои сгради имат застраховки и да видим дали ще може да се справим, тъй като както знаете нямаме бюджет, няма средства. Ситуацията, в която сме в момента е доста усложнена в момента.“

Хората, пострадали от бедствието могат да се възползват от еднократна помощ в размер до 1100 евро. Заявления се подават в Агенция „Социално подпомагане“.

