БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Чете се за: 01:55 мин.
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Чете се за: 01:12 мин.
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Градушката в Трявна унищожи десетки декари земеделска продукция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

В Трявна започна оценяването на щетите след градушката, която се изсипа вчера следобед. Пострадали са десетки жилищни и обществени сгради, коли и земеделска продукция. Най-сериозно засегнато е училище „П.Р.Славейков“, където градушката е пробила част от покрива.

След бедствието са наводнени коридори и класни стаи на последния етаж в СУ П.Р.Славейков. Щети има и по фасадата на сградата. Тепърва ще се търсят средства за ремонт и все още не се знае кога децата ще се върнат в час.

Гергана Ганчева, директор на училище "П.Р.Славейков" гр.Трявна: „Малко е трудно към момента да направим оценка на щетите. Това, което в момента констатираме е погромът, който имаме основно на втория етаж, както се вижда с масово падане на тела от окачения таван, с наводнена предполагам елинсталация просто, защото всичко върви върху окачения таван. Аз лично не виждам по какъв начин бихме могли да реагираме толкова бързо, за да отстраним щетите в рамките на този ден.“

Десетки са и пострадалите автомобили.

Искрен Ковачев, жител на Трявна: „Пораженията са големи. Две стъкла. Покривът трябва да се прави, тавана на колата, предният капак е заминал. Доста големи. За съжаление лично моят автомобил няма "Каско". Ще си поема щетите сам."

В село Милевци градушката е унищожила десетки декари земеделска продукция.

Димитър Бонев, земеделец: „Големи са, 10-12 хиляди евро са ни загубите за 5 минути град. Пораженията за засятото е на 100%. Над 10 дкра е напълно унищожено всичко, което е засято.“

Сформиран е кризисен щаб, който ще търси ще търси начин да се справи с щетите от бедствието.

Денчо Минев, кмет на Община Трябва: „Тепърва ще видим какви са щетите по сградите съответно кои сгради имат застраховки и да видим дали ще може да се справим, тъй като както знаете нямаме бюджет, няма средства. Ситуацията, в която сме в момента е доста усложнена в момента.“

Хората, пострадали от бедствието могат да се възползват от еднократна помощ в размер до 1100 евро. Заявления се подават в Агенция „Социално подпомагане“.

По темата работиха Николай Славов и Мирела Дончева

#щети след градушка #Трявна

Последвайте ни

ТОП 24

Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
1
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
2
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
3
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
4
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е обвинен за пране на пари
5
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е...
Довечера е първият полуфинал на „Евровизия 2026“
6
Довечера е първият полуфинал на „Евровизия 2026“

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Регионални

Криминално проявен е задържан за масовото сбиване в Габрово
Криминално проявен е задържан за масовото сбиване в Габрово
Задържаха мъж от Варна за издаване на фалшиви здравни книжки Задържаха мъж от Варна за издаване на фалшиви здравни книжки
Чете се за: 00:50 мин.
"Мирише на сяра и не отваряме прозорците": Недоволство в Големо село заради ТЕЦ "Бобов дол" "Мирише на сяра и не отваряме прозорците": Недоволство в Големо село заради ТЕЦ "Бобов дол"
Чете се за: 03:50 мин.
Цените на плодовете и зеленчуците в Русе спадат - близки са до миналогодишните, но в евро Цените на плодовете и зеленчуците в Русе спадат - близки са до миналогодишните, но в евро
Чете се за: 02:02 мин.
Недостигът на шофьори в автобусния транспорт се задълбочава Недостигът на шофьори в автобусния транспорт се задълбочава
Чете се за: 02:30 мин.
След градушката с големина на яйце в Трявна: Какви са щетите? След градушката с големина на яйце в Трявна: Какви са щетите?
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за набелязване на конкретни мерки с цените
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за набелязване на...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Делян Пеевски остана без охрана от НСО Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
ВСС отложи изслушванията за ръководители в прокуратурата заради законови промени ВСС отложи изслушванията за ръководители в прокуратурата заради законови промени
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Градушката в Трявна унищожи десетки декари земеделска продукция
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
"Мирише на сяра и не отваряме прозорците": Недоволство в...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Среща на върха: Доналд Тръмп пристига в Китай
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Първият полуфинал на "Евровизия": 10 държави се класираха...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ