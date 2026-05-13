След градушката с големина на яйце в Трявна: Какви са щетите?

от БНТ
Стихията разруши част от покрива на училище "Петко Р. Славейков"

Буря, придружена с градушка с размерите на яйце нанесе огромни щети в Трябва вчера. Десетки жилища, обществени сгради, земеделска земя и автомобили са пострадали. След бедствието вчера най-сериозно пострадало е училището “Петко Р. Славейков”. Градушката е успяла да наруши част от покривната конструкция, а вследствие на това последният етаж е наводнен.

Според жители на града бурята е започнала внезапно и е била придружена от необичайно едра градушка.Искрен Ковачев от Трявна разказа, че по време на градушката е бил в центъра на града. Всичко започнало малко следобед.

„По едно време, може би към 2-2 и нещо, притъмнява. И всъщност мислих, че просто ще вали дъжд. Те го даваха, че ще вали дъжд и гръмотевици. И притъмнява. Докато се усетим, почна да трополи и започна да вали град. На големи ледени късове, които за Трявна досега не се е виждало с такъв размер“, разказа Искрен Ковачев.

По думите му бурята е нанесла сериозни щети по автомобила му, буквално няма задно стъкло.

„ Предното е напукано цялото. По тавана и по предния капак има доста щети от самата градушка. Не не непоправимо,но доста финанси ще заминат, за да се поправят.“

Той уточни, че няма застраховка „Каско“ и ремонтът ще бъде за негова сметка.

Кметът на Трявна Денчо Минев заяви, че подобно бедствие не е имало досега в района.

„Невиждано бедствие при нас. Градушка с подобни размери. Има сгради, които са необитаеми, пък има счупени стъкла и създават опасност за преминаващите. Обезопасени са със съответните ленти“, обясни кметът на Трявна Денчо Минев.

Той посочи, че са пострадали както жилищни и обществени сгради, така и земеделски производители.

„Минахме и през местните земеделски производители, които са силно ударени вследствие на градушката. Цялата им продукция, почти цялата, тази, която не е в парници, е поразена и сега всичко наново ще правят“, обясни той.

Кметът обясни и защо е бил обявен неучебен ден за училище „Петко Рачев Славейков“.

„Днес да бъде неучебен ден, тъй като и директорката, и специалистите от общината имаха притеснения, че може да е компрометирана елмрежата и може да създаде предпоставки за нарушаване на безопасността на децата, които учат в училището, и на педагогическия персонал“, каза кметът на града.

Директорът на училището Гергана Ганчева съобщи, че най-сериозните поражения са по втория етаж и покривната конструкция.

„В момента големите поражения са на втория етаж. Явно имаме доста начупени керемиди, защото сградата е с каратаван и буквално течеше в осветителните тела“, обясни директорът на СУ „Петко Рачев Славейков“ Гергана Ганчева.

По думите ѝ при първоначалния оглед са установени десетки счупени керемиди.

„Първият ни оглед на подпокривното пространство показва поне около 50 счупени керемиди. Другият голям проблем са водосточните тръби, които са пластмасови. Те буквално са наядени, начупени са от падналите керемиди.“

От ръководството на училището се надяват да получат помощ за възстановяване на щетите.

Вижте повече в прякото включване на Николай Славов.

