Отношенията София - Скопие: Устно възражение заради употребата на термина "северномакедонски"

Българският посланик в Северна Македония Желязко Радуков е бил повикан във външното министерство в Скопие, където му е отправено устно възражение.



Причината - употребата на термина "северномакедонски" от външния ни министър Велислава Петрова по време на среща в Брюксел. От Скопие възразяват срещу изказване на министър Петрова, в което докато коментира въпроса за разширяването на ЕС, е използвала израза "северномакедонски партньори".

Външният министър на РСМ Тимчо Муцунски определи термина "северномакедонец" като неточен и неуместен.