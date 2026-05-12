Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни

След няколко дни с високи за това време от годината температури, още утре предстои съществено захлаждане. Причината – студен атмосферен фронт, който ще премине през страната със силен вятър и валежи.

И през нощта на много места, с по-голяма вероятност в Северна и Източна България, ще има интензивни валежи и гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усилва и утре в по-голямата част от страната ще бъде много ветровито, с пориви със скорост до около 90 км/ч.

Облачността ще е променлива, а в следобедните часове отново ще има временно интензивни валежи и гръмотевична дейност, но на по-малко места, в сравнение с днес, главно в Южна Българи. Опасността от градушки остава. Максималните температури съществено ще се понижат и ще бъдат между 16° и 23°, в София – около 16°, по Черноморието – от 18° до 20°.

И на морския бряг утре ще вали, главно по Южното Черноморие. Ще бъде и ветровито, с временно силен северозападен вятър.

В планините вятърът ще е бурен, също от северозапад. И там ще има гръмотевична дейност и валежи, но само в масивите от Южна България.

Не само в нашата страна, предупреждение за опасно силен вятър е в сила утре почти навсякъде на Балканите. Ще има и райони с валежи и гръмотевици, а температурите на полуострова, с изключение на Гърция, съществено ще се понижат. Дъжд и гръмотевични бури ще има утре и на Апенините, и в северозападните части от Пиренеите. Ветровито и с валежи ще бъде и в Северозападна Европа.

У нас, в четвъртък вятърът ще отслабне, но ще остане предимно облачно, с по-голяма вероятност за валежи в Южна и Източна България. В петък ще има и слънчеви часове, но следобедни валежи и гръмотевични бури се очакват на много места в страната. Ще има условия и за градушки. Валежи ще има и в събота, и в неделя, в много райони значителни по количество. Максималните температури през повечето дни ще бъдат по-ниски от обичайните за средата на май, в по-голямата част от страната и през повечето дни между 16° и 21°, малко по-високи в петък и събота.