Какви са реакциите за предложените промени в съдебната власт на професионалното съсловие?

Коментар на предложените промени в законопроектите в съдебната власт не направиха нито от Асоциацията на прокурорите, нито от Съюза на съдиите. И двете организации обаче заявиха, че ще проследят текстовете между двете четения и тогава ще обявят позицията си.

Съдиите обаче припомниха принципната си позиция. Те настояват за създаване на специална парламентарна комисия, която да изясни връзките между магистрати, длъжностни лица и нелегитимни групи за влияние.

Призовават за промени, които да гарантират по-прозрачен избор на членове на ВСС и Инспектората, като са предложени и ограничения действащи магистрати да влизат в съвета от парламентарната квота.

Смятат, че настоящият състав не трябва да взема ключови кадрови решения.