Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене

Иво Никодимов
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт прие на първото си заседание временната правна комисия в парламента. То беше свикано извънредно и започна работата си с летящ старт, без остри политически спорове и с впечатляващ консенсус. Управляващите от "Прогресивна България" предлагат състав на съвета с мандат, който е изтекъл с повече от една година да не може да взима кадрови решения. Нов състав на Висшия съдебен съвет да се избира при ясни критерии за професионални и нравствени качества. И в съвета да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били председатели на върховни съдилища и главни прокурори, както е техните заместници.

"Прогресивна България" внесоха техния проект за промени в Закона за съдебната власт и веднага свикаха извънредно заседание на временната правна комисия в парламента.

проф. Янка Тянкова, председател на временната правна комисия в НС: "Стартираме и с най-сериозния проблем. Този, който отправи и посланието ни към гражданите, реформа в съдебната система."

Управляващите предлагат Висш съдебен съвет, чийто мандат е изтекъл преди повече от една година да не може да взима решения с дългосрочен ефект върху съдебната власт, каквито са изборът на административни ръководители на съдилища и прокуратури.

Димитър Петров, народен представител от ПГ на "Прогресивна България": "Тази промяна, която предлагаме е изцяло в съответствие с решението на Съда на ЕС от 30 април 2025 г., което допуска именно такива ограничения когато се касае за осигуряване върховенството на правото и на независимостта на съдебната система."

Предложението беше подкрепено от всички. Управляващите предлагат и нови критерии за избор на парламентарната квота в съдебния съвет.

проф. Олга Борисова, зам.-председател на ПГ на "Прогресивна България": "За установяване на високи професионални и нравствени качества на кандидатите за членове на ВСС, като ще се отчита техният професионален опит, тяхната експертиза, авторитет и капацитет за спазване на етичните норми."

В другите два проекта, единият внесен от ПП, а другият от ДБ допълват предложенията на управляващите.

Велислав Величков, народен представител от ПГ на "Продължаваме Промяната": "Да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна, да не е политическа, да не е по квоти."

Надежда Йорданова, председател на ПГ на "Демократична България": "Да се отвори номинационната процедура за членове на ВСС и на инспектори към инспектората на ВСС Като се предвижда предложения да могат да правят юридическите факултети в университетите с най-висок рейтинг и съответно Висшия адвокатски съвет."

От "Прогресивна България" изразиха готовност за диалог.

проф. Олга Борисова, зам.-председател на ПГ на "Прогресивна България": "Друго предложение за промяна е въвеждането на забрана за лицата, които през последните седем години са били на най-високите позиции като председател на ВАС, председател на ВКС, главен прокурор и техните заместници да бъдат избирани за членове на ВСС."

снимки: БТА, БНТ

От ГЕРБ-СДС заявиха, че в трите законопроекта има добри предложения.

Рая Назарян, народен представител от ПГ на ГЕРБ - СДС: "ПГ на ГЕРБ-СДС ще подкрепи и трите законопроекта, които касаят устройствения закон на Съдебната власт. Приветстваме своевременното им разглеждане, макар и във временна правна комисия."

Законопроектите бяха подкрепени и от "Възраждане". ДПС гласуваха за проекта на "Прогресивна България" и против тези на ПП и ДБ.

#Комисия по конституционни и правни въпроси #правна комисия в НС #съдебна реформа

