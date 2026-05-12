Христо Крушарски пред БНТ: Купата е наша

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски заяви специално за БНТ, че ако останат празни места в сектор „А“ на Националния стадион за финала на Купата срещу ЦСКА е съгласен част от билетите да бъдат закупени от фенове на „червените“. Той е сигурен, че неговият отбор ще спечели трофея на 20 май.

Както известно, от Професионалната футболна лига разпределиха по-равно секторите на Националния стадион за привържениците на двата отбора, като вероятно ще останат около 5000 места в буферни зони. Феновете на ЦСКА до момента са изкупили 22 000 билета.



За пловдивския отбор са отредени секторите „А“ и „Б“, докато за армейците „В“ и „Г“.

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски обаче не вижда проблем, ако „черно-белите“ привърженици не успеят да напълнят сектор „А“, там да има и фенове на ЦСКА.

„Ако някой иска да гледа мача, да идва и да гледа. Аз не виждам проблем, стига сме се карали кой кой е и кой какъв е. Аз отдавна съм казал на моите директори (в клуба) – ако не успеят да запълнят трибуните, не се сърдете. Какъв е проблемът? Аз не виждам какъв е проблемът. Не можем да гледаме един до друг мачовете ли? Нека на стадионите да има фенове“, каза Крушарски.

Ръководството на ЦСКА също не се отказва от възможността фенове на „червените“ да наблюдават срещата и от сектор „А“. Като в сайта на клуба пише, че Професионалната футболна лига допълнително ще обяви начина на разпределение на билетите в този сектор.

Според Христо Крушарски, пълният стадион ще предразположи към качествен футбол като даде и своята прогноза за финала.

„Те (ЦСКА) са победени. Боже мой. Ние сме сателити за този турнир. Стигнем ли до него, Купата е наша“, завърши Крушарски.

