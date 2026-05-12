БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена...
Чете се за: 02:25 мин.
Светът е "Евровизия"!
Чете се за: 01:45 мин.
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Чете се за: 00:42 мин.
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Христо Крушарски пред БНТ: Купата е наша

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Български футбол
Запази

Собственикът на Локомотив (Пловдив) сподели, че за него няма да бъде проблем да бъдат отстъпени билети на фенове на ЦСКА, ако „черно-белите“ не могат да запълнят отредените им места в сектор „А“.

Христо Крушарски
Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски заяви специално за БНТ, че ако останат празни места в сектор „А“ на Националния стадион за финала на Купата срещу ЦСКА е съгласен част от билетите да бъдат закупени от фенове на „червените“. Той е сигурен, че неговият отбор ще спечели трофея на 20 май.

Както известно, от Професионалната футболна лига разпределиха по-равно секторите на Националния стадион за привържениците на двата отбора, като вероятно ще останат около 5000 места в буферни зони. Феновете на ЦСКА до момента са изкупили 22 000 билета.

За пловдивския отбор са отредени секторите „А“ и „Б“, докато за армейците „В“ и „Г“.

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски обаче не вижда проблем, ако „черно-белите“ привърженици не успеят да напълнят сектор „А“, там да има и фенове на ЦСКА.

„Ако някой иска да гледа мача, да идва и да гледа. Аз не виждам проблем, стига сме се карали кой кой е и кой какъв е. Аз отдавна съм казал на моите директори (в клуба) – ако не успеят да запълнят трибуните, не се сърдете. Какъв е проблемът? Аз не виждам какъв е проблемът. Не можем да гледаме един до друг мачовете ли? Нека на стадионите да има фенове“, каза Крушарски.

Ръководството на ЦСКА също не се отказва от възможността фенове на „червените“ да наблюдават срещата и от сектор „А“. Като в сайта на клуба пише, че Професионалната футболна лига допълнително ще обяви начина на разпределение на билетите в този сектор.

Според Христо Крушарски, пълният стадион ще предразположи към качествен футбол като даде и своята прогноза за финала.

„Те (ЦСКА) са победени. Боже мой. Ние сме сателити за този турнир. Стигнем ли до него, Купата е наша“, завърши Крушарски.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

Билетите за финала за Купата на България предизвикаха истерия сред феновете на ЦСКА и Локомотив Пловдив
Билетите за финала за Купата на България предизвикаха истерия сред феновете на ЦСКА и Локомотив Пловдив
Привържениците на ЦСКА изкупиха Сектор "Г“ за минути, а тези на...
Чете се за: 01:10 мин.
ЦСКА отбеляза 78 години история с впечатляващо шоу и емоционално послание към феновете
ЦСКА отбеляза 78 години история с впечатляващо шоу и емоционално послание към феновете
Близо 1000 привърженици озариха небето над „Българска армия“, а...
Чете се за: 03:35 мин.
#Купа на България по футбол 2025/26 #ПФК Локомотив Пловдив #Христо Крушарски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на 14 май
1
DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на...
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките
2
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
3
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния ден на книгата
4
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния...
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
5
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Специално за БНТ

Представиха книгата "Дупнишки спортни корени" в Музея на спорта
Представиха книгата "Дупнишки спортни корени" в Музея на спорта
Димитър Петров: Сумата, която сме похарчили за домакинството на Джиро д'Италия, е в пъти по-малко от ползите, които получихме Димитър Петров: Сумата, която сме похарчили за домакинството на Джиро д'Италия, е в пъти по-малко от ползите, които получихме
Чете се за: 05:07 мин.
Джером Боатенг: Чака ни най-голямото световно първенство по футбол в историята Джером Боатенг: Чака ни най-голямото световно първенство по футбол в историята
Чете се за: 01:00 мин.
Милко Танкушев: Моята оценка е много добра Милко Танкушев: Моята оценка е много добра
Чете се за: 01:25 мин.
Енчо Керязов: Джиро д'Италия е прекрасен начин, да презентираме България пред света Енчо Керязов: Джиро д'Италия е прекрасен начин, да презентираме България пред света
Чете се за: 01:07 мин.
Даниел Трифонов: Чистото изпълнение ме изведе до златото Даниел Трифонов: Чистото изпълнение ме изведе до златото
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта, повредени къщи, коли и училища
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта,...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за овладяване на цените Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за овладяване на цените
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Тежката катастрофа край София: Шофьорите с десетки нарушения на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Взрив до детска градина в Горна Оряховица, децата са евакуирани...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Британският премиер отказа да подаде оставка - каква ще бъде...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Музика и политика: Напрежение и бойкоти преди 70-ото издание на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ