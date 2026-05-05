ЦСКА отбеляза 78 години история с впечатляващо шоу и емоционално послание към феновете

Чете се за: 03:35 мин.
Близо 1000 привърженици озариха небето над „Българска армия“, а клубът почете легендите и очерта амбициозно бъдеще

ЦСКА отбеляза 78 години от своето създаване. На днешния ден през 1948 година „армейците“ започват своето начело. По този начин „червените“ си спомниха за част от своите легендарни фигури, които си отидоха от този свят през последните 12 месеца.

Ето какво написаха от клуба по случай своята 78-годишнина:

"Скъпи армейци,

На днешния ден се навършват 78 години от основаването на любимия ни клуб. На онзи паметен 5 май 1948 година се ражда легендата за най-великия български отбор, превърнал се в символ на слава, дух и гордост!

Последните 12 месеца бяха трудни за всички, които обичат „армейската“ футболна идея – загубихме фундаментални фигури, писали историята на нашия клуб – Димитър Пенев, Георги Велинов, Стоян Йорданов, Иван Зафиров… Тяхното огромно наследство обаче ни изпълва с гордост и амбиция неотклонно да следваме завета на легендите, оформили аурата на великия ЦСКА. История, писана с талант, страст и безкомпромисна воля за победа. От първата титла още в годината на основаването, през легендарните мачове в Европа – победите над Аякс, Нотингам, Ливърпул и Байерн, до онези вечери на „Армията“, когато времето спираше, а сърцата туптяха в червено.

Днес – наред с тъгата по големите ни шампиони, все по-силно бушува надеждата за великото бъдеще, което ни очаква със завръщането в историческия ни дом – „Българска армия“.

Новият ни стадион ще е достоен за величието на клуба и неговите фенове. Той ще отвори нови хоризонти за развитието на отбора и ще кара цялата червена общност да се гордее. Много скоро мечтата на поколения „армейци“ ще е реалност!

Детско-юношеската школа на клуба, която ще носи името на великия Димитър Пенев, както и модернизацията на тренировъчната база в Панчарево, също са изключително важна част от стратегическия план за устойчиво, професионално и дългосрочно развитие на ЦСКА. Клубът ни има ясна цел – да се завърне на върха и отново да е страшилище на европейската сцена!

Защото ЦСКА е повече от футболен клуб – той е идея, обединяваща поколения, израснали с гласа на стадиона и мечтите за европейски върхове. 78 години по-късно ЦСКА продължава да бъде вдъхновение; не просто клуб, а легенда.

Честит празник на всички, които носят ЦСКА в сърцето си – привърженици, ветерани, играчи, треньори, служители! Нека пазим духа жив, да вярваме в отбора, да градим бъдещето със същата страст, с която защитаваме миналото.

Честита годишнина, армейци!"

Точно в 21:00 часа небето над Борисовата градина бе озарено от пиротехническо шоу, продължило няколко минути. След това близо 1000 привърженици на "червените“ запалиха факли и създадоха впечатляваща атмосфера в чест на годишнината.

