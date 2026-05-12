Светът е "Евровизия"!
Чете се за: 01:45 мин.
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Чете се за: 00:42 мин.
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

Опасна подпорна стена в Благоевград - взимат ли се мерки?

от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Подпорна стена в Благоевград създава предпоставка за инциденти. Стената се намира на оживено място и води до още по-оживен булевард. Ще бъде ли осигурен ремонт на съоръжението и помислено ли е за безопасността на преминаващите?

Подпорната стена в кв. "Ален мак" от години е опасно наклонена под тежестта на земната маса. До нея водят стълби, които ежедневно се ползват както десетки хора, сред тях и много ученици, които преминават от
тук, за да съкратят пътя си до центъра.

Константин: „Аз живея тука от 20 години и от малък ходя на училище и се спускам по тези стълби - доста проблеми има тука, да.
БНТ: От кога е всъщност така?
- Откакто се помня, всъщност с лек наклон, и при всяко минаване се надяваш да не падне върху теб“.

Атанас: „Тя вече е от няколко години, тази стена не е от сега. Е, тука е пътят включително, вижте как е легнал надолу. Опасно е много, да... Така като мина и видя, че стената се е наклонила, си е опасничко. Дето се вика, аз съм по-млад, мога да отскоча, да реагирам, ама някой по-възрастен човек – може да се случи някоя беля.“

Живеещите в квартала вече са подали сигнал до Община Благоевград, затова и институцията търси решение на опасния участък.

Светла Захариева, зам.-кмет по строителството: „Възложено е проектиране, проектът е готов. На 30 април издадохме разрешение за строеж. Предстои възлагане на изграждането на тази подпорна стена. Участъкът е от около 17-18 метра, който ще бъде реконструиран. В момента, в който сигнализираха, беше изпратен Инспекторатът. Той извърши действия по ограждане с ограждащи съоръжения, както и сигнални ленти.“

Ремонтът обаче ще бъде продължителен, затова живеещите в района ще трябва да проявят търпение.

Светла Захариева, зам.-кмет по строителството: „Няма как да бъде козметично, тъй като това е една зидана стена, не е стоманобетонова конструкция. И в момента ще се направи устойчиво.“

Предстои да бъде избрана фирма за укрепването на подпорната стена, а дотогава преминаващите в района трябва да бъдат изключително внимателни.

#опасна подпорна стена #Благоевград #мерки

