БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Румен Радев: По никакъв начин държавата няма да...
Чете се за: 02:37 мин.
Конституционният съд обяви за противоконституционно...
Чете се за: 01:47 мин.
"Да открия това шоу е невероятна възможност":...
Чете се за: 02:30 мин.
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява...
Чете се за: 02:20 мин.
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за...
Чете се за: 04:47 мин.
БНТ - първи избор за обективна информация по време на...
Чете се за: 03:35 мин.
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Шумът на парите“: Според експерти България се превръща в развита икономика

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България все повече се превръща в развита икономика. Това посочиха експерти на финансовата конференция „Шумът на парите". Ключово важно обаче остава развитието на човешкия капитал. Амбициозни и трудни ще бъдат реформите, които могат да превърнат България в развита икономика, но страната вече е изминала 2/3 от пътя, според Световната банка.

Джейсън Пелмар, Световна банка - България: „В момента няма достатъчно работна сила за големи проекти, които да се случат тук. Затова фокусът трябва да е в подобряване на бизнес средата, подобряване на инфраструктурата и човешкия капитал и след това мобилизация на частния сектор.“

Магнус Линдквист, футуролог: „Най-важното е повече хора да дойдат в България, не само туристи, но да има хора, които живеят, работят и инвестират тук. Нужни са активни програми, които да върнат българите, но и да привлекат чужденци.“

За силна икономика страната трябва да заложи на микс от енергийни източници, повече зелена енергия, участие във вертикалния газов коридор и обмислено използване на ядрената енергия.

Д-р Филип Щайнберг, бивш гл. директор в Германското министерство на икономиката: „България трябва да развива устойчива енергетика, изградена от микс от източници. Трябва да продължи да инвестира във ВЕИ, които са най-евтините енергоизточници. И да се концентрира върху изкопаемите горива, там където не достига зелена енергия.“

Изкуственият интелект също е фактор, който може да допринесе за икономически растеж.

Джейсън Пелмар, Световна банка - България: „Предизвикателството е да се използва изградената ИТ екосистема и институти в полза на по-голяма част от обществото и да се интегрират новите технологии, за да стане страната още по-конкуретна.“

Магнус Линдквист, футуролог: „Дългосрочният потенциал на ИИ е да видим креативността, която много хора ще приложат.“

Развитието на високите технологии са сред индустриите, които експертите очакват, да наредят България до най-силните икономики в света.

#в развита икономика #според експерти #шумът на парите #се превръща #България

Последвайте ни

ТОП 24

Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
1
Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния измамник
2
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния...
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
3
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
Назначени са 6 нови заместник-министри
4
Назначени са 6 нови заместник-министри
Успех, DARA! Bangaranga еуфорията завладява феновете на „Евровизия“
5
Успех, DARA! Bangaranga еуфорията завладява феновете на...
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите
6
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
4
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
5
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Общество

Полицията нанесе сериозен удар по имотната мафия в София
Полицията нанесе сериозен удар по имотната мафия в София
150 учени от 12 страни участват в Софийския фестивал на науката, който започва днес 150 учени от 12 страни участват в Софийския фестивал на науката, който започва днес
Чете се за: 00:57 мин.
"Истината под натиск": София е домакин на международна конференция за свободата на словото "Истината под натиск": София е домакин на международна конференция за свободата на словото
Чете се за: 00:55 мин.
Второкласници от 145-о училище „Симеон Радев“ посетиха БНТ Второкласници от 145-о училище „Симеон Радев“ посетиха БНТ
Чете се за: 03:00 мин.
МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и сигурност МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и сигурност
Чете се за: 02:32 мин.
"Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ) "Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Александър Пулев: Трябва да има справедливи цени на стоките от първа необходимост
Александър Пулев: Трябва да има справедливи цени на стоките от...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
БНТ - първи избор за обективна информация по време на изборите БНТ - първи избор за обективна информация по време на изборите
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Пищно посрещане за Тръмп в Пекин на фона на предупреждения за Тайван Пищно посрещане за Тръмп в Пекин на фона на предупреждения за Тайван
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ) "Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и сигурност
Чете се за: 02:32 мин.
Общество
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява строителството на...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Второкласници от 145-о училище „Симеон Радев“ посетиха БНТ
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ