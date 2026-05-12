„Шумът на парите“: Според експерти България се превръща в развита икономика

България все повече се превръща в развита икономика. Това посочиха експерти на финансовата конференция „Шумът на парите". Ключово важно обаче остава развитието на човешкия капитал. Амбициозни и трудни ще бъдат реформите, които могат да превърнат България в развита икономика, но страната вече е изминала 2/3 от пътя, според Световната банка.

Джейсън Пелмар, Световна банка - България: „В момента няма достатъчно работна сила за големи проекти, които да се случат тук. Затова фокусът трябва да е в подобряване на бизнес средата, подобряване на инфраструктурата и човешкия капитал и след това мобилизация на частния сектор.“ Магнус Линдквист, футуролог: „Най-важното е повече хора да дойдат в България, не само туристи, но да има хора, които живеят, работят и инвестират тук. Нужни са активни програми, които да върнат българите, но и да привлекат чужденци.“

За силна икономика страната трябва да заложи на микс от енергийни източници, повече зелена енергия, участие във вертикалния газов коридор и обмислено използване на ядрената енергия.

Д-р Филип Щайнберг, бивш гл. директор в Германското министерство на икономиката: „България трябва да развива устойчива енергетика, изградена от микс от източници. Трябва да продължи да инвестира във ВЕИ, които са най-евтините енергоизточници. И да се концентрира върху изкопаемите горива, там където не достига зелена енергия.“

Изкуственият интелект също е фактор, който може да допринесе за икономически растеж.

Джейсън Пелмар, Световна банка - България: „Предизвикателството е да се използва изградената ИТ екосистема и институти в полза на по-голяма част от обществото и да се интегрират новите технологии, за да стане страната още по-конкуретна.“ Магнус Линдквист, футуролог: „Дългосрочният потенциал на ИИ е да видим креативността, която много хора ще приложат.“

Развитието на високите технологии са сред индустриите, които експертите очакват, да наредят България до най-силните икономики в света.