Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена...
Светът е "Евровизия"!
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта, повредени къщи, коли и училища

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Репортер: Мирела Дончева
Ледени късове с размер на яйце се изсипаха над Трявна и нанесоха сериозни щети на сгради и автомобили.
Местните казват, че стихия от такъв мащаб не са виждали от години.

За секунди небето над Трявна притъмнява, чува се гроход и късове лед започват да падат от небето.

Дарина, жител на Трявна: "Беше много силна, различна големина бяха топчетата, най-големите бяха по-големи от орех. И да, много страшничко беше, защото повечето не сме виждали такава градушка."

Повредени са десетки автомобили, счупени са стъкла на домове, нанесени са щети и по покриви. Реколтата в района също е унищожена.

Дарина, жител на Трявна: "Най-засегнато е училището, в което учи дъщеря ми - то е средно училище на центъра на Трявна - "Пенчо Славейков" - една страхотна сграда. Протекъл е покривът, паднали са мазилки и се е наложило да спрат тока."

Оглед с дрон е показал, че щетите са сериозни, заради това кметът обяви утрешния ден за неучебен.

Денчо Минев, кмет на община Трявна: "Голяма градушка, която по данни на местните жители от 60 години не са виждали подобно явление. Градушка с размер на яйце, на мандарина го срявняват. Която градушка нанесе сериозни щети върху сградите повече на физически лица, като от всички жилищни сгради пострада най-много Славейковото училище."

Националната гимназия по приложни изкуства, чийто покрив изгоря, също е засегната.

Дарина, жител на Трявна: "В момента е с временен найлонов покрив, който просто не искам да знам какво се е случило след тази градушка и какво е вътре в това училище. Училищата са най-пострадали."

Ще бъдат направени огледи на засегнатите имоти, като държавната помощ за пострадалите е до 1100 евро.

