БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена...
Чете се за: 02:25 мин.
Светът е "Евровизия"!
Чете се за: 01:45 мин.
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Чете се за: 00:42 мин.
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Зоров: Мерките за контрол на цените са в правилната посока, но ножицата при надценките трябва да се свие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мерките за контрол на цените са в правилната посока, но ножицата при надценките трябва да се свие. Това коментира председателят на Асоциацията на млекопереработвателите в България Димитър Зоров в студиото на "Още от деня".

По думите му част от мерките са стъпка в правилната посока, но все още има сериозни неясноти в прилагането им:

„Това е в правилната посока, тези реформи всички“, заяви Зоров.

Той допълни, че промените „развързват ръцете на Комисията за защита на конкуренцията“, но постави въпроси около конкретни текстове в законопроекта, включително ограниченията върху търговските надценки. Зоров даде пример с правилото за надценките в една продуктова група:

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България: „Примерно 2026-та е, че нямаш право на търговеца на дребно да поставя различна наценка на артикули от една продуктова група.“

Той обясни, че при различни производствени цени дори малък процент надценка може да доведе до изкривяване на пазара. Според него проблемът в момента е в големите разлики в надценките.

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България: „В момента можеш да наблюдаваш разлики в търговските надценки. 30% между различни производител.“

По отношение на новите понятия в законопроекта – „справедлива цена“ и методиката за нейното определяне, Зоров подчерта, че все още липсва яснота. Той изрази очакване методологията да бъде готова в следващите месеци. Председателят на млекопреработвателите в България постави акцент и върху надценките в млечния сектор:„

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България: „Ние искаме в млечния сектор да бъде тази ножица, която е разтворена с надценката. Тоест надценките стигат от 70% до 110% при млечните продукти.“

По думите му това е установено и от Комисията за защита на конкуренцията. Той посочи, че крайните цени често се увеличават значително спрямо производствените. Според Зоров основният проблем е разпределението по веригата на доставки. Той заяви, че секторът очаква ясни и предвидими правила:

„Аз не съм чул някой от нашия сектор да не иска ясни правила. Предвидимост и устойчивост.“

Зоров коментира и темата за цените след въвеждането на еврото, като посочи, че според него те са се повишили заради търговските практики, а не заради самата валута.

В заключение той подчерта, че е необходимо по-справедливо разпределение на стойността по цялата верига:

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България: „30-35% могат да се освободят от тези цени и да отидат в разпределение. 15% или 20% за потребителя. По-ниски цени говорим, не по-високи, не задържане. И останалата част да компенсират повишените разходи при производителя, който не си е вдигнал цените, защото иначе ще фалира. Това е справедливото разпределение.“

Зоров заяви, че браншът остава отворен за диалог с институциите и работи за намиране на решение, което да защити както производителите, така и потребителите.

Вижте целия разговор във видеото



#трябва да се свие #ножицата при надценките #Асоциация на млекопреработвателите #Димитър Зоров #председател

Последвайте ни

ТОП 24

DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на 14 май
1
DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на...
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките
2
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
3
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния ден на книгата
4
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния...
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
5
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Политика

Велислав Величков, ПП: Без да се осветлят зависимостите в съдебната власт, истинска реформа няма да има
Велислав Величков, ПП: Без да се осветлят зависимостите в съдебната власт, истинска реформа няма да има
Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене
Чете се за: 04:30 мин.
Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за овладяване на цените Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за овладяване на цените
Чете се за: 05:47 мин.
"Прогресивна България" представи визията си за съдебната реформа "Прогресивна България" представи визията си за съдебната реформа
Чете се за: 02:15 мин.
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
Чете се за: 00:42 мин.
Временната правна комисия прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт Временната правна комисия прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта, повредени къщи, коли и училища
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта,...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за овладяване на цените Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за овладяване на цените
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Тежката катастрофа край София: Шофьорите с десетки нарушения на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Взрив до детска градина в Горна Оряховица, децата са евакуирани...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Британският премиер отказа да подаде оставка - каква ще бъде...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Музика и политика: Напрежение и бойкоти преди 70-ото издание на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ