Димитър Зоров: Мерките за контрол на цените са в правилната посока, но ножицата при надценките трябва да се свие

Мерките за контрол на цените са в правилната посока, но ножицата при надценките трябва да се свие. Това коментира председателят на Асоциацията на млекопереработвателите в България Димитър Зоров в студиото на "Още от деня".

По думите му част от мерките са стъпка в правилната посока, но все още има сериозни неясноти в прилагането им:

„Това е в правилната посока, тези реформи всички“, заяви Зоров.

Той допълни, че промените „развързват ръцете на Комисията за защита на конкуренцията“, но постави въпроси около конкретни текстове в законопроекта, включително ограниченията върху търговските надценки. Зоров даде пример с правилото за надценките в една продуктова група:

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България: „Примерно 2026-та е, че нямаш право на търговеца на дребно да поставя различна наценка на артикули от една продуктова група.“

Той обясни, че при различни производствени цени дори малък процент надценка може да доведе до изкривяване на пазара. Според него проблемът в момента е в големите разлики в надценките.

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България: „В момента можеш да наблюдаваш разлики в търговските надценки. 30% между различни производител.“

По отношение на новите понятия в законопроекта – „справедлива цена“ и методиката за нейното определяне, Зоров подчерта, че все още липсва яснота. Той изрази очакване методологията да бъде готова в следващите месеци. Председателят на млекопреработвателите в България постави акцент и върху надценките в млечния сектор:„

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България: „Ние искаме в млечния сектор да бъде тази ножица, която е разтворена с надценката. Тоест надценките стигат от 70% до 110% при млечните продукти.“

По думите му това е установено и от Комисията за защита на конкуренцията. Той посочи, че крайните цени често се увеличават значително спрямо производствените. Според Зоров основният проблем е разпределението по веригата на доставки. Той заяви, че секторът очаква ясни и предвидими правила:

„Аз не съм чул някой от нашия сектор да не иска ясни правила. Предвидимост и устойчивост.“

Зоров коментира и темата за цените след въвеждането на еврото, като посочи, че според него те са се повишили заради търговските практики, а не заради самата валута.

В заключение той подчерта, че е необходимо по-справедливо разпределение на стойността по цялата верига:

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България: „30-35% могат да се освободят от тези цени и да отидат в разпределение. 15% или 20% за потребителя. По-ниски цени говорим, не по-високи, не задържане. И останалата част да компенсират повишените разходи при производителя, който не си е вдигнал цените, защото иначе ще фалира. Това е справедливото разпределение.“

Зоров заяви, че браншът остава отворен за диалог с институциите и работи за намиране на решение, което да защити както производителите, така и потребителите.

Вижте целия разговор във видеото





