Представиха книгата "Дупнишки спортни корени" в Музея на спорта

Представянето на творбата предизвика огромен интерес.

Книгата "Дупнишки спортни корени" на Явор Тодоров бе представена в Музея на спорта в София. Монографията е посветена на недостижимия рекордьор с общо 29 титли от държавни първенства в тениса - Васил Младжов.

Представянето на творбата в Музея на спорта предизвика огромен интерес. Освен върху уникалните успехи на корта, книгата е фокусирана върху личността и рода от Дупница на Васил Младжов.

„Любовта му към Дупница. Ние виждаме, че до края на своя живот той държи тютюнев склад в Дупница, занимава се с тютюнева търговия. И когато той е обвинен от Народния съд, 170 души, негови работници се подписват и изпращат до Народния съд в подкрепа на своя работодател. И това се случва в края на 1944. Любовта на дупничани го е крепяла и в неговото спортно дълголетие“, каза Явор Тодоров, автор на книгата.

Васил Младжов е роден в Дупница през 1911 година и си отива от този свят през 1995-а в София. Той е тенисистът с най-продължителен спортен стаж на корта, изразяващ се в 25 състезателни години - от първата шампионска титла през 1934 до 1959 година. 4 от тях са в турнирите на сингъл, 15 на двойки мъже и 10 на смесени двойки. Последната си титла печели на 48 години на двойки мъже с партньор Николай Чупаров.

„Какво говори това за неговия характер? Говори, че той умее играта на двойки, тя е много особена. Тя изисква характер и отношение към партньора. Той доказва, че може да бъде добър партньор на всички“, сподели от спомените си журналистът Борислав Костурков.

Освен книгата в Музея на спорта имаше и друго събитие, също посветено на велика личност, оставила огромен отпечатък в историята на българския спорт - Стефан Чапрашиков. Той е представител на България в МОК - от 1923 до 1944 година. Стефан Чапрашиков е създател и на българския ски съюз.

„Когато Явор (Тодоров) ми спомена за този човек, така забравен, аз се разтреперих. Казах му: „Давай да отиваме при кмета на Дупница и да направим фото изложба, за да покажем какво е бил този човек за Дупница, за българския спорт и за Олимпийския комитет“, коментира Бончук Андонов - куратор на изложбата.

„Най-после Стефан Чапрашиков има свое историческо завръщане. Стефан Чапрашиков е бил член на МОК за България 15 години. Стефан Чапрашиков е един от основателите на ски съюза в България. Един от хората с много голяма роля в международното олимпийско движение в 30-те и 40-те години на XX век“, добави Катя Иванова - главен уредник и директор на Музея на историята на физическата култура и спорта.

