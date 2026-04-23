Виктория Томова: Гледам да не си давам големи изисквания

Виктория Томова ще търси подобряване на позицията си в световната ранглиста до края на сезона, но без да създава твърде високи очаквания към себе си. Тя сподели това в специално интервю за БНТ. Томова в момента се намира на 156-тото място в класацията на WTA, като следващата ѝ задача ще бъде да преодолее квалификациите на Мастърс-а в Рим.

Първата ракета на България при дамите вярва, че отново може да гони представяне, като това от най-успешния ѝ сезон през 2024-та, когато стигна до 46-ото място в ранглистата.

„Винаги, като имаш много успешен сезон, следващата година е много трудно да се справиш, да подобриш тези резултати. Разбира се, било ми е цел да стигна до там. Отново бих искала да съм там, ако е възможно, но пък не всичко е на всяка цена. Гледам да го карам така по-полека, да не си давам такива много изисквания и с всеки следващ турнир да видим как ще бъде“, коментира Томова пред БНТ.

Виктория е следила с интерес силното представяне на България на отборното първенство „Били Джийн Кинг Къп“, където момичетата, водени от Магдалена Малеева, успяха да си осигурят изкачване в група едно на турнира.

