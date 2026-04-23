ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
БНТ и БНР са домакини на най-престижното събитие от календара на EBU

Милена Кирова от Милена Кирова
У нас
бнт бнр домакини престижното събитие календара ebu
Развитието и предизвикателствата пред телевизията, радиото и дигиталните платформи обсъдиха днес участниците в медийната среща на Европейския съюз за радио и телевизия. Домакини са БНТ и БНР. Във фокуса на дискусиите беше как медийното съдържание да намира все повече място в различните онлайн платформи, как да има повече партньорства и по-добър модел за финансиране на обществените медии. Два часа и 13 минути на ден - това е средното време за гледане на телевизия през 2025 и то глобално. Или с 5 минути по-малко от 24-та година. Тенденция от десетилетия.

Симеон Мирзаянц - регионален бизнес мениджър за Европа, Близкия изток и Африка в Glance: „Тези два часа и 13 минути се отнасят за цялата аудитория – всички възрастови групи. Но ако се фокусираме върху младата аудитория, времето спада до един час и 22 минути. Всички знаем, че това е най-предизвикателната аудитория – младите, защото те са склонни по-бързо да се отдалечават от линейната телевизия.“

Фил Кьотген - председател на Дигиталния комитет, RTBF: „Трябва да имаме сключени споразумения с тези, които са „пазачите на входа“ към света на нашето съдържание. Това могат да бъдат доставчици на изкуствен интелект, но също така и платформи за смарт телевизори, както и други доставчици, които контролират достъпа до нашето съдържание.“

Независимостта на медиите идва и през финансирането им, вярва генералният директор на БНТ. Работна група към министерството на културата обсъжда промени в Закона за радиото и телевизията.

Милена Милотинова - генерален директор на БНТ: „Включително и промени във финансирането на обществените медии, за да не бъдат те финансирани на принципа на час програма. На принципа на час програма, който е със силно занижена оценка. Ние имаме час-програма, остойностен на 2 499 лева, което е под реалната стойност. От години е толкова. Това не е променяно. Всъщност принципът на час програма не е добър.“

Жан Филип де Тендер, зам.-генерален директор на Европейския съюз за радио и телевизия: „Устойчивото финансиране на обществените медии е изключително важно. В Европа като цяло е 54 евро на гражданин, за България е под това ниво и дори тази стойност е много малко в сравнение с онова, което се плаща за национални платформи и стрийминг. Единствените медии, които могат да гарантират демокрацията са обществените медии.“

А за радиото има още едно предизвикателство и то се крие в автомобилната индустрия. Да, въпросът с радиоприемниците в новите коли стои с пълна сила.

Милен Митев - генерален директор на БНР: „Притеснение има, разбира се, защото автомобилните производители имат интерес автомобилите им да са по-евтини за производство и едно от нещата, които има възможност да бъдат отрязани от бъдещите автомобили е именно радиоприемника. Ние смятаме, че наземното радио трябва да остане. Знаем, че колите са една от запазените територии на радиото и радиопрограмите.“

Така балансът между натрупания опит и технологичния бум става по-сложен, но и по-важен за обществените медии.

