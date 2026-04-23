Нови правила за шофьорите в Гърция: Не признават талоните за инвалидност и членски карти

Гърция въвежда нови правила за шофьорите на автомобили от 18 юни. Те се отнасят най-вече до аптечката за първа помощ. Промени обаче има и в забраната за употреба на телефон по време на шофиране и екологичните норми. А през последния месец гръцките власти вече не признават и привилегиите за хората с увреждания.

Огнян Янакиев е с увреждане. Често пътува до Гърция за риболов. При последното си пътуване се сблъсква с неочакван проблем – документите му за инвалидност не са признати.

Огнян Янакиев: „Казват, че не са валидни тия карти, трябвало голяма карта някаква, и си я плащам, патерицата си я плащам."

Проблеми има и при паркирането и сънародниците ни вече плащат глоби. Санкцията достига 150 евро.

Христо Стоянов: „Нали за това се издават тия карти, нали заради това сме в ЕС и трябва да се спазват тия правила в целия ЕС.“ Иван Петрински, журналист във в. "Телеграф" и създател на онлайн страница за взаимопомощ при пътуване: „Това, което се изисква – да има официален превод на тези сертификати, да има апостил, който се издава от министерството на външните работи и той фактически удостоверява автентичността на документи, които са издадени в определената държава.“

Причината за затегнатия контрол са зачестили злоупотреби от страна на български граждани. А с членска карта за Съюза на инвалидите може да се сдобие всеки.

Само от началото на годината новите членове в общинската организация на инвалидите в Петрич са 15.

Юлия Иванова, координатор към Съюза на инвалидите в България за Благоевградски регион: „Миналата година имахме хора, записали се заради екскурзията им до Дубай. Където са ползвали всичко безплатно, всякакви удобства. Само за това, че държи картата в ръка.“

Не липсват и случаи, в които инвалидни талони продължават да се използват от други лица след смъртта на техния притежател, казват от община Петрич.

