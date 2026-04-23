Кирил Милов защити европейската си титла по борба на шампионата в Тирана

Кирил Милов успешно защити европейската си титла по борба в категория до 97 кг класически стил. На шампионата на Стария континент в Тирана родният борец надви унгареца Алекс Соке с 3:1 във финалната среща.

За втора поредна година и общо за трети път Европа чу българския химн в чест на Кирил Милов. След година на изпитания и тежки битки, Милов се завърна триумфално на тепиха. По пътя си той записа 5 страхотни победи, а в финала надигра стар познайник – Алекс Соке от Унгария.

Така за България Европейското първенство в класическия стил завърши с пълен комплект медали, а днес от 19:00 часа по БНТ 3 може да гледате първата финална сесия при жените.