Търси се име за новото бебе лама в зоопарка в Добрич

За първи път в Добричкия зооцентър се роди бебе лама. Екипът на зоопарка години наред се опитва да размножи животни от този вид.

Бебето все още си няма име и зоолозите очакват предложения как да го нарекат. Малката лама се появява на бял свят на 8 март. Старателно обгрижвана е в продължение на повече от месец и днес вече може да бъде видяна.

Прието с радост, особено след раздялата на екипа с Дуня – ламата, която си отиде на преклонната възраст от 25 години. Предложенията се събират на страницата на зоопарка.