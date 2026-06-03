НВО по български език събра над 55 000 ученици след 4. клас



Над 55 000 четвъртокласници в цялата страна показаха днес знанията си по български език и литература на националното външно оценяване.

Изпитът започна в 10:00 часа, а учениците разполагаха с 60 минути, за да решат тест с 25 задачи. За децата със специални образователни потребности беше осигурено допълнително време.

Задачите включваха въпроси по български език, литература и създаване на кратък текст.

Утре четвъртокласниците ще се явят и на изпит по математика.

Резултатите от двете национални външни оценявания ще бъдат обявени до 15 юни.