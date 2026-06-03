БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

НВО по български език събра над 55 000 ученици след 4. клас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Деца
Запази
400 седмокласници явят нво матетика
Слушай новината


Над 55 000 четвъртокласници в цялата страна показаха днес знанията си по български език и литература на националното външно оценяване.

Изпитът започна в 10:00 часа, а учениците разполагаха с 60 минути, за да решат тест с 25 задачи. За децата със специални образователни потребности беше осигурено допълнително време.

Задачите включваха въпроси по български език, литература и създаване на кратък текст.

Утре четвъртокласниците ще се явят и на изпит по математика.

Резултатите от двете национални външни оценявания ще бъдат обявени до 15 юни.

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
1
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по...
Проливни валежи след полунощ и утре
2
Проливни валежи след полунощ и утре
„Баба Алино“ в документи
3
„Баба Алино“ в документи
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите
4
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при...
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да изградят участъците, за които са взели аванс
5
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да...
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл"
6
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
5
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: У нас

Над 500 сигнала за идентични текстове на матурата по български език
Над 500 сигнала за идентични текстове на матурата по български език
Обявиха първото класиране за първокласниците в София Обявиха първото класиране за първокласниците в София
Чете се за: 00:27 мин.
Днес се проведе малката матура по български език Днес се проведе малката матура по български език
Чете се за: 00:35 мин.
Новините 03.06.2026 г. Новините 03.06.2026 г.
Чете се за: 03:05 мин.
Супергерои се спуснаха от покрива на столична болница, за да зарадват малките пациенти Супергерои се спуснаха от покрива на столична болница, за да зарадват малките пациенти
Чете се за: 00:37 мин.
Нова стрийт фитнес площадка в столичния Южен парк II Нова стрийт фитнес площадка в столичния Южен парк II
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино" Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино"
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия" Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Арестуваха нелегални мигранти край Приморско Арестуваха нелегални мигранти край Приморско
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Дефицитът може да достигне 7,4% без спешни мерки – властта...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
По-висок дефицит, повече реформи – какви са препоръките на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
ВКС реши: Една от майките е допринесла за размяната на бебетата в...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Нови валежи и гръмотевични бури през следващите дни
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ