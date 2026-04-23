Автономен робот за тенис на маса вече се изправя срещу хора и печели

Автономният робот за тенис на маса, наречен Ace, вече побеждава хора. Това е първият робот, постигащ такива резултати в спорт, изискващ бързи реакции и висока прецизност.

Роботи за тенис на маса съществуват още от 1983 година, но досега не можеха да се конкурират с елитни състезатели. Сега Ace играе по официалните правила на Международната тенис федерация и под наблюдението на лицензирани съдии. Той използва високоскоростно виждане, AI управление и усъвършенствана роботизирана система.

Роботът вече успява да побеждава и професионалистите. Експертите виждат в това не просто спортно постижение, а знак, че машините стават все по-бързи, по-точни и по-конкурентни.