Новините 23.04.2026 г.

Решение на съда за правилата за оценяване на матурите в 12. клас

Върховният административен съд сложи край на спора около правилата за оценяване на държавните зрелостни изпити в 12. клас. С решението на съда отпада текстът, който определяше оценките от матурите като окончателни, без право на преразглеждане.

Турция забранява социалните мрежи за деца под 15 години

В Турция приеха нов закон, който забранява социалните мрежи за деца под 15 години. Целта на властите е по-добра защита на младите от вредно съдържание в интернет и онлайн рискове.

Национално ученическо състезание „Млади таланти в модата“

Ученици от 15 професионални гимназии в цялата страна показаха как изглежда модата през техните очи по време на националното състезание „Млади таланти в модата“. Задачата беше да се ушият дрехи с послание и история.

Уникална дигитална инсталация на японският художник Томоказу Мацуяма в Таймс Скуеър

Японският художник Томоказу Мацуяма представя дигиталната си инсталация "Morning Again" като част от арт програмата "Midnight Moment" в Таймс Скуеър, Ню Йорк.

Автономен робот за тенис на маса вече се изправя срещу хора и печели

Автономният робот за тенис на маса, наречен Ace, вече побеждава хора. Това е първият робот, постигащ такива резултати в спорт, изискващ бързи реакции и висока прецизност.

Търси се име за новото бебе лама в зоопарка в Добрич

За първи път в Добричкия зооцентър се роди бебе лама. Екипът на зоопарка години наред се опитва да размножи животни от този вид.

СПОРТ

Кирил Милов защити европейската си титла по борба на шампионата в Тирана

Кирил Милов успешно защити европейската си титла по борба в категория до 97 кг класически стил. На шампионата на Стария континент в Тирана родният борец надви унгареца Алекс Соке с 3:1 във финалната среща.

Локомотив Пловдив разгроми Арда и направи огромна крачка към финала за купата

Локомотив Пловдив направи решителна крачка към първия си финал в турнира за Купата на България от 2020 г. насам. В първата среща от полуфиналния сблъсък с Арда, „черно-белите“ победиха като гост с 4:0. Реваншът в Пловдив ще се играе на 30 април.

България е избрана пред Турция и Саудитска Арабия за старта на Giro d'Italia

Националният координатор на Giro d'Italia за България Димитър Петров заяви пред БНТ, че страната ни е избирана да даде началото на състезанието в конкуренция с Турция и Саудитска Арабия.