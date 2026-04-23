Задържаха член на СИК в Монтанско: Попълвала празни бюлетини и ги пускала в урните

Жена член на Монтанската 9-а секционнa избирателна комисия е била задържана в деня на изборите заради това, че сама попълвала бюлетини, които след това пускала в урната. По този начин и пред очите на повечето от колегите ѝ в комисията жената успяла да пусне в кутията повече от 10 гласа от името на други избиратели, като за всяка преправена от нея бюлетина, тя се подписвала срещу имената на други граждани в избирателния списък.

Сигналът е подаден от кандидата за депутат от ПП-ДБ в Монтана Валери Спасов, който разбрал за случващото се от друг член на същата комисия. Никой от останалите членове на комисията не се опитал да я спре.

Валери Спасов, общински съветник от ПП-ДБ: „Седнала зад списъците и е започнала да подписва, след което да отбелязва бюлетини и да ги пуска в урната. Госпожата е представител на ДПС-Ново начало." - БНТ: Имало ли е някакви проблеми при Вас? Симеонова, председател на 9 СИК, с. Септемврийци: „Ми, не. Не е имало!“ - Не е имало скъсване на бюлетини от кочана и попълването им от член на комисията? - „Не мога да Ви отговоря такива неща.“



- „Не на Вас трябва да дам обяснение, няма тука такъв човек.“

Жители на селото подозират, че жената е имала предварителна информация за конкретни лица, за които се е знаело, че няма да упражнят правото си на вот на тези избори.

Димитър, жител на с. Септемврийци: „Подписвала, преправяла бюлетини, тя е знаела кой няма да дойде. Яла у Цибър, фана 200 лични карти на починали хора, които не са предадени на МВР-то.“ - Не знаете колко човека имат право да гласуват в секцията? Симеонова, председател на 9 СИК, с. Септемврийци: „По списък са 300 човека. Имат право да гласуват, но ги няма всичките. Кой е по чужбина, кой насам-натам, нема ги. Починали и така нататък.“ - Имате в списъка починали хора? - Не, в списъка нямаме.“

Гласовете от секцията в Септемврийци вече са отчетени в предадените протоколи без проверка дали и колко са манипулираните бюлетини.

Тодор Георгиев, говорител на РИК - Монтана: „Разбира се, че е сериозен проблем, тъй като се нарушават изборните права на гражданите, но тук вече работата продължава компетентният орган Районна прокуратура-Монтана.“

От прокуратурата не отговориха на зададените им от нас въпроси, а от МВР бяха лаконични, като съобщиха, че по случая е образувано досъдебно производство.