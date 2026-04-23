На прага на летните отпуски: По-високи цени и много отменени полети

Сезонът на летните отпуски наближава. Но авиоиндустрията е на тръни заради високите цени на самолетното гориво и опасенията за недостиг, ако кризата в Близкия изток се проточи. Самолетни компании вече повишават цените на билетите и намаляват броя на полетите си, за да се справят с повишените разходи.

Съобщения за отменени полети вече изненадват неприятно много пътуващи по европейските летища. Не става въпрос само за полети до страни от засегнатия от конфликти Близък изток. Отменени са много вътрешни полети в Европа от основни летища като Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Виена, Брюксел и Рим.

Гари Райт, пътуващ: "Мисля, че ситуацията ще става все по-лоша. Днес ми попадна информация за отменени полети, но не мислех, че промените в разписанията са вече в сила. Мислех, че ще започнат някъде от октомври."

Германският концерн "Луфтханза" обяви съкращаване на 20 хиляди полета от сега до октомври до дестинации, определени като "нерентабилни." Нидерландският превозвач KLM вече отмени 160 полета в рамките на следващия месец. Заради високите цени на самолетното гориво има и сериозно повишаване на цените на самолетните билети. Според проучване на британската ITV, пътуващите с две от големите европейски авиокомпании вече плащат от 70 до 100 евро повече за двупосочно пътуване до Съединените щати, Канада и Мексико и около 10 евро повече за полетите до дестинации в Европа.

Ерик Ланстайн, федерация на норвежката авиационна индустрия: "Ясно е, че след като цената на горивото скочи повече от два пъти, пътуването със самолет се оскъпява. Става по-трудно за компаниите да работят на печалба и затова коригират и разписанията си."

Заради конфликтите в Украйна и Близкия изток много от полетите са принудени да използват обиколни маршрути и така изразходват повече гориво от обикновено. Засега Европа има достатъчно запаси от самолетно гориво. Но Европейската агенция по енергетика предупреди, че ако Ормузкият проток не бъде отворен скоро, ще последва и отмяна на полети заради недостиг на керосин.