Всеки пети у нас живее под линията на бедност
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
На прага на летните отпуски: По-високи цени и много отменени полети

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
националният авиопревозвач отмени всички полети тел авив заради напрежението близкия изток
Сезонът на летните отпуски наближава. Но авиоиндустрията е на тръни заради високите цени на самолетното гориво и опасенията за недостиг, ако кризата в Близкия изток се проточи. Самолетни компании вече повишават цените на билетите и намаляват броя на полетите си, за да се справят с повишените разходи.

Съобщения за отменени полети вече изненадват неприятно много пътуващи по европейските летища. Не става въпрос само за полети до страни от засегнатия от конфликти Близък изток. Отменени са много вътрешни полети в Европа от основни летища като Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Виена, Брюксел и Рим.

Гари Райт, пътуващ: "Мисля, че ситуацията ще става все по-лоша. Днес ми попадна информация за отменени полети, но не мислех, че промените в разписанията са вече в сила. Мислех, че ще започнат някъде от октомври."

Германският концерн "Луфтханза" обяви съкращаване на 20 хиляди полета от сега до октомври до дестинации, определени като "нерентабилни." Нидерландският превозвач KLM вече отмени 160 полета в рамките на следващия месец. Заради високите цени на самолетното гориво има и сериозно повишаване на цените на самолетните билети. Според проучване на британската ITV, пътуващите с две от големите европейски авиокомпании вече плащат от 70 до 100 евро повече за двупосочно пътуване до Съединените щати, Канада и Мексико и около 10 евро повече за полетите до дестинации в Европа.

Ерик Ланстайн, федерация на норвежката авиационна индустрия: "Ясно е, че след като цената на горивото скочи повече от два пъти, пътуването със самолет се оскъпява. Става по-трудно за компаниите да работят на печалба и затова коригират и разписанията си."

Заради конфликтите в Украйна и Близкия изток много от полетите са принудени да използват обиколни маршрути и така изразходват повече гориво от обикновено. Засега Европа има достатъчно запаси от самолетно гориво. Но Европейската агенция по енергетика предупреди, че ако Ормузкият проток не бъде отворен скоро, ще последва и отмяна на полети заради недостиг на керосин.

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
2
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят,...
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в...
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари на всички родени след 2008 година
4
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари...
Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов
5
Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
6
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Челен сблъсък на два влака в Дания: Петима души са в критично състояние
Челен сблъсък на два влака в Дания: Петима души са в критично състояние
Преговори в застой: Загинали и ранени при руска атака срещу Днипро
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
На прага на летните отпуски: По-високи цени и много отменени полети На прага на летните отпуски: По-високи цени и много отменени полети
