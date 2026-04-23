Слънчево, но ветровито следобед

Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с изключение над югозападните райони и Родопите, където все още на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 19°, по Черноморието от 13° до 16°, в София – около 15°.



През нощта и утре ще остане много ветровито с умерен, в Дунавската равнина и Източна България – временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 4° и 9°, в София - около 6°, а максималните между 16° и 21°, в София - около 17°. През деня ще преобладава слънчево време.



По-значителна облачност ще има в следобедните часове.



На морския бряг също ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°.



И в планините времето ще бъде слънчево, но ветровито. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад.



През почивните дни, ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи ще е малка. Вятърът ще е слаб до умерен от запад. Дневните температури ще се повишат и в неделя ще бъдат - между 20° и 25°. В следобедните часове на неделния ден вятърът от север ще се усили, с него ще започне да прониква по-студен въздух и в понеделник максималните температури временно, но във вторник отново ще тръгнат нагоре. Минималните температури ще се задържат без съществена промяна.