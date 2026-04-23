Горна Оряховица: Предлагат частен инвеститор да поеме общинската болница

В последните седмици от Сдружението на общинските болници в България алармираха, че новите изисквания за повишаване на медицинските стандарти поставят под сериозен риск съществуването на тези лечебни заведения. От една страна, промените задължават общинските болници да инвестират непрекъснато в апаратура и допълнителна квалификация на медицинските специалисти, което е непосилно за бюджетите им, а от друга – те не могат да извършват дейност, ако не отговарят на тези стандарти.

Според управителя на Общинската болница в Горна Оряховица единственият шанс тя да продължи да съществува и да обслужва пациентите от малките населени места е да бъде поета от частен инвеститор.

Д-р Иван Иванов, управител на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Горна Оряховица: „Важно е във всяка общинска болница – и не само общинска – хората, които работят там или които биха били привлечени, да виждат перспектива за своето развитие. Частният инвеститор ще се концентрира върху болницата, ще е направил предварително пазарно проучване и ще е преценил, че тя има пазарен дял и може да бъде развивана. Той ще бъде фокусиран единствено върху развитието на лечебното заведение и ще даде всичко от себе си.“

Д-р Иванов изброи и основните проблеми пред лечебното заведение:

Д-р Иван Иванов, управител на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Горна Оряховица: „Броят на сестрите е драстично намален. При лекарите причината е свързана с държавната политика и разрастването на частните болници, а при сестрите – с липса на интерес към професията. Всичко това създава изключителна конкуренция между болниците за медицински специалисти. Най-вече за лекари, защото те са носители на клиничната дейност и определят качеството на медицинската услуга. В този смисъл става все по-трудно да привлечем и задържим лекари, които да осигурят устойчивост и развитие на болницата.“

Председател на Общински съвет – Горна Оряховица съобщи, че е постъпило инвестиционно предложение от медицинска компания и посочи като мотиви за него задълбочаващите се проблеми с кадровия недостиг в болницата.

Огнян Стоянов, председател на Общински съвет – Горна Оряховица: „В Общинския съвет е постъпило предложение за инвестиционно намерение от медицинска компания, която е позната у нас и в съседни държави. Това е на база информация от ръководството на болницата за задълбочаващи се проблеми с изтичане на медицински персонал към по-големи държавни и частни лечебни заведения.“

Стоянов каза, че е внесено предложение за включване на лечебните заведения в плана за приватизация и очерта следващите стъпки по процедурата:

Огнян Стоянов, председател на Общински съвет – Горна Оряховица: „Кметът на Община Горна Оряховица г-н Рашков е внесъл предложение за включване на двете лечебни заведения – МБАЛ и ДКЦ – в плана за приватизация през 2026 г., както и за изготвяне на правен анализ и пазарна оценка. В момента сме в подготвителен етап. След изготвянето на тези документи те ще бъдат обсъдени в Общинския съвет в рамките на 2–3 месеца. След това, след анализ и обсъждане в постоянните комисии, ще се вземе решение. Процесът ще бъде прозрачен и ще се търсят най-добрите решения за жителите на общината и област Велико Търново.“

